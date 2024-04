Le PDG du principal organisme de vérification des plans d’émissions de CO 2 des entreprises dans le monde « regrette profondément » la confusion qui a suivi une récente mise à jour qui a été interprétée comme une autorisation d’intensifier l’utilisation des crédits de carbone.

Alastair Marsh Bloomberg

L’initiative Science Based Targets, qui bénéficie du soutien des Nations unies, reste attachée à une « gouvernance solide et ne recule pas devant le débat », a déclaré Luiz Amaral, PDG du groupe, dans un communiqué publié vendredi sur son site web.

Ces commentaires font suite à une période turbulente au cours de laquelle le SBTi a été critiqué par les défenseurs de l’environnement – y compris dans ses propres rangs – pour avoir déclaré que les entreprises devraient avoir une plus grande marge de manœuvre pour utiliser les crédits carbone, afin de compenser leurs émissions dites de portée 3, c’est-à-dire celles qui proviennent de leur chaîne de valeur. Pour certains secteurs, ces émissions représentent jusqu’à 90 % des émissions totales.

Qu’est-ce qu’une chaîne de valeur ? La chaîne de valeur fait référence à cinq activités interdépendantes qui offrent à une entreprise la possibilité d’accroître son avantage concurrentiel en ajoutant de la valeur à ses produits et services. Ces cinq activités sont la logistique en amont (achat, transport et entreposage), les opérations (création de produit), la logistique externe (transport), le marketing et le service. Source : Banque de développement du Canada

« Je reconnais et regrette profondément l’inquiétude et la détresse que cette situation a provoquées et je tiens à rassurer mes collègues du SBTi et les parties prenantes : l’engagement du SBTi en faveur d’une décarbonation fondée sur la science, d’une consultation publique et d’une gouvernance normative est inébranlable », a déclaré M. Amaral. « Les normes du SBTi n’ont pas changé. »

Cela dit, « nous devons reconnaître que toutes les émissions du champ d’application 3 ne sont pas égales », a-t-il ajouté. « Certaines sont plus importantes, d’autres moins. Les entreprises ont un contrôle important sur certaines émissions, moins sur d’autres. Certaines émissions sont en amont, d’autres en aval. »

La mise en place d’un cadre reconnaissant ces différences est essentielle pour inciter davantage d’entreprises à s’engager dans des réductions d’émissions.

BloombergNEF note qu’une enquête menée par SBTi en février a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées estimaient que les émissions du champ d’application 3 – à la fois en termes de mesure et de réduction – constituaient le principal obstacle à la fixation d’objectifs nets de zéro.

« Je refuse d’éviter une discussion difficile si elle peut potentiellement améliorer nos normes et avoir un impact plus important », a déclaré M. Amaral.

Plus nécessaire que jamais

Selon Kyle Harrison, responsable de la recherche sur le développement durable chez BloombergNEF, si les crédits carbone pouvaient être utilisés librement pour compenser toutes les émissions du champ d’application 3, le marché des crédits carbone – actuellement évalué entre 2 et 2,5 milliards US – atteindrait plus de 1000 milliards US par an d’ici à 2050.

Le SBTi devrait publier un projet de document en juillet qui contiendra plus de détails sur les changements envisagés pour « relever les défis qui existent autour du champ d’application 3 », notamment l’utilisation de certificats d’attributs environnementaux pour garantir « les bons garde-fous et les bonnes limites », a déclaré M. Amaral.

Le PDG s’est dit convaincu que le SBTi « disposera d’une norme plus solide qui aura plus d’impact » une fois que cette mise à jour et un processus de révision auront été menés à bien.

« La nécessité d’une décarbonation rapide et à grande échelle est plus grande que jamais », a déclaré M. Amaral. « La crise climatique croissante fait qu’il est essentiel que toutes les entreprises, en particulier celles des secteurs à fortes émissions, prennent des mesures urgentes pour décarboner à la fois leurs propres activités et leurs chaînes de valeur. »