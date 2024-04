Northvolt aura besoin d’une « douzaine » d’autorisations environnementales des gouvernements pour achever son complexe de cellules de batteries, sur la Rive-Sud de Montréal. L’entreprise suédoise prévoit également déposer plus tard cette année la documentation pour la portion de son projet qui sera assujettie au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Six mois après l’officialisation du projet de 7 milliards du fabricant de cellules, ses dirigeants ont procédé à une mise à jour, mercredi, à Montréal, sur ce qui a été accompli et sur les prochaines étapes à franchir.

À court terme, jusqu’à 450 camions devraient effectuer du va-et-vient sur le chantier dans le cadre de la construction des premiers bâtiments sur le terrain qui chevauche les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Northvolt attend toujours une autorisation ministérielle pour aller de l’avant.

Entre-temps, plus de 9500 arbres morts et vivants devront être retirés du côté de McMasterville. À Saint-Basile-le-Grand, c’est plus de 14 000 arbres qui ont écopé du déboisement. Le mois dernier, un avis de « non-conformité » avait été transmis à la multinationale par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour avoir débroussaillé un marais qui n’aurait pas dû l’être.

L’immense complexe de 7 milliards de dollars de Northvolt affectera notamment 13 hectares de milieux humides. L’endroit abrite également une zone de nidification du petit blongios, un oiseau considéré comme une espèce vulnérable dont la présence a été détectée à trois reprises depuis 2016. Des batraciens communs ont aussi été observés, ainsi que la tortue molle à épines.

La première phase du site de table sur la production de matériaux de cathodes (le pôle positif d’une batterie) ainsi que des cellules. Cette facette du projet ne sera pas assujettie à la procédure du BAPE. Cependant, la portion vouée au recyclage de batteries devra se soumettre à ce mécanisme qui prévoit la production d’une étude d’impact ainsi que des audiences publiques.

Québec et Ottawa financent la construction du complexe à hauteur de 2,74 milliards. Les deux ordres de gouvernement offrent aussi jusqu’à 4,6 milliards en subvention à la production pour égaler ce qui est proposé aux États-Unis pour séduire les acteurs de la filière des batteries. La production des cellules de batteries – la dernière phase avant l’assemblage des batteries – est prévue pour 2026.