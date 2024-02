Le nouveau sondage survient deux jours à peine après celui de Northvolt, qui avait estimé que 72 % des Québécois estiment que l’usine de cellules de batteries, construite sur un ancien terrain industriel qui chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, est « plutôt un bon projet ».

Environ 53 % des Québécois appuient la construction de la méga-usine à 7 milliards de Northvolt en Montérégie, selon un nouveau sondage commandé par un regroupement d’organismes écologistes. C’est environ 20 points de pourcentage de moins que le récent coup de sonde mené par Léger pour l’entreprise suédoise.

Ce sont 31 % des quelque 1100 personnes sondées qui se disent « très favorables » au projet, et 22 % « favorables », pour un total de 53 %. À l’inverse, 30 % des répondants sont en désaccord et 17 % indécis.

En isolant les électeurs caquistes seulement, l’appui global atteint pas moins de 82 %, alors que chez les libéraux, c’est 52 %. Les péquistes, eux, sont en accord à 58 %, tandis que les solidaires et les conservateurs sont à peine 30 % et 23 % à soutenir le chantier en cours.

C’est la firme Pallas Dalta qui a réalisé l’exercice auprès d’un échantillon aléatoire de 1122 personnes âgées de 18 ans et plus, le 24 février dernier. L’exercice a été fait par l’entremise d’appels faits par réponse vocale interactive, autrement dit par une voix automatisée au téléphone.

Le nouveau sondage survient deux jours à peine après celui de Northvolt, qui avait estimé que 72 % des Québécois estiment que l’usine de cellules de batteries, construite sur un ancien terrain industriel qui chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, est « plutôt un bon projet ». Ce premier sondage avait été réalisé auprès de 500 résidents de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, Belœil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-Bruno-de-Montarville.

Huit groupes écologistes sont derrière le deuxième coup de sonde, dont le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), qui conteste toujours le feu vert du gouvernement Legault devant les tribunaux malgré un rejet en Cour supérieure. Équiterre, Eau Secours, la Fondation David Suzuki, Greenpeace Canada, Nature Québec, la SNAP Québec et le Front commun québécois pour une gestion écologique y sont aussi.

Les groupes ont fait valoir mercredi dans un communiqué conjoint que « près d’un répondant sur cinq affirme être indécis à l’égard du projet ». « Ça nous montre que les gens veulent avoir plus d’informations avant d’avoir une opinion là-dessus. On aurait tous intérêt à consulter davantage le public », affirme l’avocate au CQDE, Me Camille Cloutier, qui a participé à l’élaboration dudit sondage.

Un BAPE fait consensus

Peu importe l’allégeance politique, il ressort du coup de sonde que la tenue d’une consultation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) fait largement consensus. En moyenne, ce sont environ 68 % des répondants sondés qui sont en accord avec cette possibilité. Dans le sondage de Northvolt, lundi, ce chiffre était très similaire, à environ 67 %.

Rappelons que le mécanisme du BAPE oblige notamment le promoteur à présenter une étude d’impact et répondre aux questions du public. Le Bureau transmet par la suite ses recommandations au gouvernement.

À ce stade-ci, Northvolt n’est pas assujettie à cette procédure. L’entreprise bénéficie en effet de la modification d’un règlement par Québec, qui a relevé le plafond d’assujettissement du cadre réglementaire pour des usines de matériaux de batteries.

D’ailleurs, 53 % des Québécois se disent défavorables à la décision du gouvernement de soustraire Northvolt à un BAPE. Chez les caquistes, ce chiffre chute à 22 %, mais demeure très fort chez tous les autres électeurs. En moyenne, environ 36 % d’entre eux appuient toutefois Québec dans cette intention, et 11 % sont indécis.

« La population réclame une évaluation complète des impacts du projet et il n’est pas trop tard à ce stade-ci pour le faire, même si les travaux sur le terrain sont avancés. », affirme en ce sens Me Cloutier. « Les institutions auxquelles on fait confiance, il faut qu’elles soient utilisées, elles sont là pour ça », persiste-t-elle.

Dans leur communiqué de presse, le regroupement écologiste, lui, a ajouté que « la meilleure méthode pour s’assurer de l’adhésion de la population envers les projets proposés par le gouvernement du Québec, c’est de suivre les règles en place ». Les organismes accusent ultimement le gouvernement d’avoir par ses actions « entraîner la méfiance envers ses décisions ».

Tout cela survient en contexte de hautes tensions dans ce dossier. Plus tôt, mercredi, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a assuré que le fonctionnaire qui a associé l’autorisation donnée à Northvolt de détruire des milieux humides à une « commande gouvernementale » ne connaissait pas le dossier. Il a assuré « qu’aucune pression politique » n’a été exercée sur les employés responsables du dossier.

Le ministre réagissait ainsi à un reportage de Radio-Canada, qui citait deux messages rédigés par le coordonnateur de l’équipe d’analyse et d’expertise du ministère de l’Environnement pour la région du Bas-Saint-Laurent, Ghislain Côté.

Avec Charles Lecavalier, La Presse