On l’a vu avec les résultats de la Caisse de dépôt, les placements privés ont pris une place importante dans une stratégie d’investissement. François Brais, nouvel associé-directeur du bureau d’avocats Fasken, en sait quelque chose, puisqu’il a acquis une expertise dans ce secteur d’activité en mettant sur pied un groupe de 15 avocats spécialisés dans les services juridiques pour la gestion d’actifs privés.

Depuis le 1er janvier, François Brais a pris la direction pour le Québec de Fasken, le plus important bureau d’avocats d’affaires au Canada et aussi au Québec.

François Brais, qui s’est spécialisé dans les services juridiques pour la gestion d’actifs et de fonds d’investissement, succède à Éric Bédard, qui a été associé-directeur de Fasken durant 12 ans et qui est maintenant leader en conseil stratégique.

Le nouvel associé-directeur entend donner la priorité au développement et au bien-être des membres de la firme ainsi qu’à l’excellence collaborative avec la clientèle, tout comme il souhaite accélérer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les services juridiques.

« C’est une belle transition. Éric a vraiment amené Fasken ailleurs durant sa direction alors qu’on a pris une belle expansion à notre bureau de Québec, notamment. Moi, j’ai beaucoup écouté les associés de la firme, et c’est à partir de ça que je me suis fixé quatre grandes priorités qui vont guider mon mandat », explique François Brais.

Plus grand bureau d’avocats d’affaires au Québec, Fasken compte 700 spécialistes au Québec, dont 270 avocats dans ses bureaux de Montréal et 60 dans ceux de Québec.

Et pour le nouvel associé-directeur, ces 700 employés sont au cœur de la mission de l’entreprise, et leur santé, leur développement, leur épanouissement doivent être mis en priorité.

« En prenant soin de nos gens, en les soutenant et en nous assurant qu’ils aient une carrière stimulante, on met en place des équipes qui collaborent mieux ensemble et qui vont nous amener plus loin pour mieux servir nos clients », insiste-t-il.

L’excellence collaborative avec la clientèle constitue d’ailleurs la deuxième priorité de François Brais. Pour lui, il est primordial que les clients de Fasken sachent qu’ils ne font pas affaire avec un seul avocat, mais qu’ils comptent sur des équipes d’experts qui s’impliquent dans les dossiers.

Troisième priorité et non la moindre, François Brais souhaite que le virage technologique conduise à une utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA) et que son déploiement se fasse sur deux axes.

« Il faut voir comment on peut améliorer nos services juridiques grâce à l’IA. Dans l’exécution de nos mandats, dans notre pratique juridique, mais comment aussi on peut en tirer profit pour notre usage interne, que ce soit la facturation, la budgétisation. On l’utilise déjà depuis deux ans dans la traduction. On va devoir l’utiliser davantage », anticipe le gestionnaire.

Présence sur le marché

Enfin, la quatrième priorité à laquelle François Brais entend s’attaquer est celle d’assurer une plus forte présence du groupe sur le marché. Il souhaite y arriver avec la participation d’Éric Bédard, qui a laissé une forte empreinte dans le monde des affaires québécois au cours des 12 dernières années.

À titre de leader en conseil stratégique, Éric Bédard s’occupe notamment de Northvolt depuis le premier jour où l’entreprise a voulu s’inscrire au registre des lobbyistes.

« On suit ce client important dans tous les aspects de son implantation et oui, on le défend dans les requêtes juridiques qui le concernent », souligne François Brais.

Outre Northvolt, Fasken compte d’importants clients dans le secteur financier avec le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale, Industrielle Alliance, Intact Assurance, Fiera, Novacap, Champlain, et beaucoup de fonds d’investissement privés.

« Je travaillais dans le secteur des valeurs mobilières pour Byers Casgrain lorsque j’ai eu le mandat d’accompagner Fiera au moment de la création en 2003, et c’est là que j’ai vu qu’on était mal desservis à Montréal dans les services juridiques aux gestionnaires d’actifs, il fallait passer par Toronto », relate François Brais.

C’est ainsi qu’il a développé cette spécialité auprès des fonds d’investissement et de leurs gestionnaires. En 2010, il a été contacté par Fasken, qui voulait développer ce secteur.

« On était dans l’après-crise financière, il ne se passait plus rien et le marché s’est transformé, ça nous a donné raison. Beaucoup de capitaux qui passaient par la Bourse se sont mis à transiter vers les placements privés. Fiera Capital a été le premier à lancer une stratégie de placements privés pour ses clients.

« Maintenant, il y a du capital-investissement, du crédit privé, de l’immobilier et des infrastructures qui passent par les fonds privés et leur nombre ne fait que s’agrandir avec tous les bureaux familiaux, les firmes d’investissement privé comme Novacap », observe-t-il.

Maintenant qu’il est devenu associé-directeur, François Brais ne s’occupera plus de cette activité, il laisse ça à son équipe de 15 spécialistes qui ont pris du galon au fil des ans.

« J’ai terminé mon dernier dossier de dispense de l’AMF il y a une semaine. Là, je m’occupe à temps plein de la gestion quotidienne du bureau, du développement des affaires et des relations avec les clients, c’est bien suffisant. On a la plus grosse équipe et la plus compétente au Québec, on est entre bonnes mains », assure-t-il.