Vendredi, le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) ont demandé au ministre fédéral du Travail de nommer un conciliateur dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives pour les chefs de train, les ingénieurs et les ouvriers de gare de triage.

(Montréal) Le syndicat qui représente plus de 9000 travailleurs des deux plus grandes compagnies ferroviaires du Canada affirme que la sécurité publique est en jeu alors que les négociations collectives sont actuellement au point mort et qu’une grève potentielle se profile à l’horizon.

La Presse Canadienne

L’avis de différend lance le processus légal vers une éventuelle grève ou un éventuel lock-out, qui pourrait survenir dès 81 jours après la nomination des conciliateurs fédéraux, soit au début du mois de mai.

Selon le président national de Teamsters Canada, François Laporte, les deux compagnies ferroviaires envisagent d’éliminer les principales dispositions de repos des contrats de travail, ce qui pourrait accroître la fatigue des équipages et mettre en danger la sécurité publique.

« Nous souhaitons éviter un conflit de travail, mais la sécurité de nos membres et du public est non négociable », a-t-il affirmé dans un communiqué.

Le CN affirme que les récents changements réglementaires ont rendu plus difficile le recrutement d’équipages et ont nécessité une modernisation du modèle de rémunération.

Le CPKC affirme qu’il négocie de bonne foi depuis septembre et propose des augmentations de rémunération et une plus grande prévisibilité des horaires, mais les positions de l’employeur et du syndicat « restent inconciliables ».