La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ajoute 100 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 138 millions de dollars canadiens, dans la plateforme de financement technologique développée à Montréal par l’entreprise californienne AppDirect.

Cette deuxième mise de fonds de la CDPQ dans la plateforme « AppDirect Capital », après celle de 80 millions US en 2021, rehausse à près de 280 millions US (environ 380 millions CAN) le montant des investissements de la CDPQ dans la firme de systèmes de commerce interentreprises AppDirect.

Le premier investissement de la Caisse, à hauteur de 100 millions US, remonte à 2020 lors d’une prise de participation au capital-actions d’AppDirect.

Établie à San Francisco et présidée par le Québécois Nicolas Desmarais, AppDirect a l’un de ses principaux centres de développement technologique à Montréal, avec un peu plus de 200 employés.

Dans ses communications corporatives, AppDirect se décrit comme « une plateforme de commerce interentreprises (B2B) par abonnement qui regroupe les fournisseurs, les conseillers et les entreprises en technologie en un seul endroit pour faciliter la vente, l’achat et la gestion d’outils technologiques ».

Selon AppDirect, sa plateforme d’affaires regroupe « plus de 1000 fournisseurs, 10 000 conseillers et cinq millions d’abonnés qui comptent sur son écosystème de commerce pour favoriser l’innovation, la croissance et le succès de leur entreprise ».

Parmi sa clientèle d’utilisateurs, AppDirect compte notamment de grandes entreprises comme Microsoft, Google, Deutsche Telekom, Jaguar Land Rover et ADP.

En plus de son siège social à San Francisco et de son centre de développement technologique à Montréal, AppDirect a des bureaux d’affaires à Calgary, à Londres et à Munich, en Europe, ainsi qu’à Sydney, en Australie, Buenos Aires, en Argentine, et Pune, en Inde.

Capacité démontrée

Du point de vue de Marc Cormier, premier vice-président et chef du revenu fixe à la CDPQ, « depuis notre financement initial en 2021, AppDirect a démontré sa capacité à accélérer la connectivité et la compétitivité des entreprises ».

« Dans le cadre de ce partenariat, notre nouvel investissement continue de favoriser la mise en œuvre de solutions essentielles à l’économie numérique, tout en générant des rendements stables pour nos clients-investisseurs », indique M. Cormier dans un communiqué.

Parmi les principaux dirigeants d’AppDirect, Emanuel Bertolin, directeur des revenus, souligne que « pour rester concurrentiels dans un marché en évolution constante, les fournisseurs technologiques doivent accéder rapidement à du capital pour accélérer leur croissance ».

« Avec AppDirect Capital, dit M. Bertolin, ces fournisseurs technologiques peuvent tirer parti de solutions de financement novatrices pour faire croître leur entreprise ou investir dans son avenir. C’est pourquoi il était essentiel de renforcer l’accès à ce programme. »

Pour sa part, le président et chef de la direction d’AppDirect, Nicolas Desmarais, indique que « la CDPQ et AppDirect ont souvent travaillé ensemble au fil du temps, et ce nouvel investissement vient renforcer l’engagement des deux organisations envers la croissance et la transformation des partenaires intermédiaires et des conseillers en technologie d’AppDirect ».