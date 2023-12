Le géant canadien de la mode pour homme Harry Rosen s’est éteint à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille lundi.

Harry Rosen a fondé l’entreprise du même nom à Toronto en 1954. Décrit comme un « visionnaire » sur la page Facebook de l’entreprise, il a ouvert le premier magasin de vêtements sur mesure pour homme avec son frère Lou avec seulement 500 $ en poche.

« Harry a [mis au monde] notre entreprise avec détermination, un client à la fois », souligne-t-on.

Adolescent, Harry Rosen a travaillé dans une mercerie et une fabrique de vêtements. Il a ensuite dirigé son entreprise pendant 51 ans, avant de la laisser à son fils aîné Larry Rosen.

« Sa passion pour les vêtements et la mode pour homme était contagieuse », écrit sa famille par communiqué. « Son habileté à enseigner et à inspirer était sans égale. L’équipe qu’il a mise sur pied et les valeurs qu’il a insufflées à l’entreprise l’ont aidée à croître à la grandeur du pays, pendant trois générations, et près de 70 ans plus tard », ajoute-t-elle.

Au Québec, deux magasins Harry Losen ont pignon sur rue à Montréal et Laval. Ils offrent des vêtements de marques telles que Prada, Armani et BOSS.