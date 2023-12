La plainte de la FTC, déposée en septembre, accusait l’entreprise de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en prenant des mesures qui dissuadent les vendeurs tiers d’offrir des prix plus bas pour des produits sur des sites non Amazon.

Les avocats d’Amazon ont demandé vendredi à un juge fédéral de rejeter le procès antitrust intenté par la Federal Trade Commission (FTC) contre le géant du commerce électronique, arguant que l’agence s’attaque aux politiques qui profitent aux consommateurs et à la concurrence.

La réponse d’Amazon est intervenue plus de deux mois après que la FTC – ainsi que 17 États – a déposé une plainte historique contre l’entreprise basée à Seattle, alléguant qu’elle gonfle les prix et étouffe la concurrence dans ce que l’agence appelle le « marché des grandes surfaces en ligne » et dans le domaine des « services de marché en ligne ».

Dans son dossier de 31 pages déposé auprès d’un tribunal fédéral de l’État de Washington, Amazon a répliqué, arguant que la conduite que la FTC a qualifiée d’anticoncurrentielle consiste en des pratiques courantes de vente au détail qui profitent aux consommateurs.

La plainte de la FTC, déposée en septembre, accusait l’entreprise de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en prenant des mesures qui dissuadent les vendeurs tiers d’offrir des prix plus bas pour des produits sur des sites non Amazon.

L’agence a soutenu qu’Amazon avait enterré les annonces proposées à des prix inférieurs sur d’autres sites. Simultanément, il a souligné qu’Amazon facturait aux commerçants des frais de plus en plus élevés et faisait augmenter les prix des produits sur son propre site.

Elle a également affirmé qu’Amazon maintenait les vendeurs dépendants de services, tels que ses services de logistique et de livraison, qui lui permettaient de collecter des milliards de revenus chaque année.

Dans sa demande pour rejeter le procès, Amazon a soutenu que le procès lui reprochait de proposer des prix compétitifs et de renoncer à afficher des prix non compétitifs.

« Amazon égale rapidement les rabais de ses concurrents, propose des offres à des prix compétitifs plutôt que des offres trop chères et garantit la meilleure livraison de sa catégorie à ses abonnés Prime, a écrit la société dans le dossier. Ces pratiques – cibles de cette plainte antitrust – profitent aux consommateurs et constituent l’essence même de la concurrence. »

Amazon a également rejeté les allégations selon lesquelles l’éligibilité Prime sur les produits – ce qui signifie une expédition rapide – dépend de l’utilisation ou non par les vendeurs de son service de traitement des commandes appelé « Fulfilment by Amazon ».

Une version non expurgée du procès de la FTC dévoilée en novembre alléguait qu’Amazon avait utilisé un outil – nommé « Projet Nessie » – pour prédire où il pourrait augmenter les prix et inciter d’autres sites commerciaux à emboîter le pas. L’agence a affirmé qu’Amazon avait utilisé l’algorithme pour augmenter les prix de certains produits et avait maintenu les nouveaux prix élevés après que d’autres sites ont suivi son exemple.

Dans son dossier déposé vendredi, Amazon a dit avoir expérimenté le « système de tarification automatisé » Nessie il y a des années. Il suggérait que Nessie était destiné à « correspondre au deuxième concurrent le plus bas au lieu du plus bas absolu » pour « des produits et une durée limités ». La société a fait valoir qu’elle avait arrêté les expériences en 2019 et qu’elle alignait ses prix sur les prix les plus bas actuels.

Amazon a également rejeté les allégations de l’agence selon lesquelles l’entreprise serait un monopole. Amazon a déclaré dans son dossier qu’il était confronté à la concurrence des petits détaillants aux grandes entreprises en ligne et physiques comme Walmart, Target, Best Buy et Apple, entre autres.