« Je débute ma carrière dans une grande entreprise et j’aspire un jour à un poste stratégique. Comment puis-je développer mon expertise et mon réseau pour me préparer à ce type de rôle dans les prochaines années ? » — Rachelle

Je salue l’optimisme de Rachelle. Son attitude la dispose bien pour bénéficier des occasions d’avancement qui pourraient s’offrir à elle, d’autant plus que les besoins en relève sont importants et que les organisations misent sur le talent à l’interne pour combler leurs besoins.

La stratégie à adopter pour progresser vers un poste de direction fait l’objet de débats, notamment sur l’importance à accorder à sa performance par rapport à ses relations. Rachelle compte miser sur deux leviers qu’elle contrôle : son expertise et son réseau de contacts. Est-ce suffisant ? Sont-ils les plus appropriés ?

Miser sur sa performance

Rachelle ne fait pas mention de sa performance. Pourtant, se préoccuper de maintenir une performance supérieure et stable à chacune des étapes de son évolution reste incontournable. Mais cela s’avère insuffisant, car gravir les échelons n’est pas une récompense en retour d’une bonne performance. Cette réalité est souvent une source importante de frustration dans le milieu du travail, puisque seulement 15 % des hauts performants sont aussi considérés comme ayant un haut potentiel d’avancement. Les meilleurs joueurs ne font pas nécessairement les meilleurs coachs.

Rachelle devra donc être reconnue comme une personne qui atteint ses résultats de la bonne façon, tout en restant réaliste. Sa performance sert en quelque sorte de laissez-passer pour être considérée pour une promotion. Elle a donc intérêt à se montrer stratégique en diversifiant sa contribution et ses réalisations marquantes dans un éventail de rôles et de responsabilités qui la prépare à la prochaine étape. Avoir du succès dans des projets ou des mandats qui la sortent de sa zone de confort démontre à la fois de la curiosité, de l’intérêt et de la flexibilité, ce qui met en évidence son potentiel de développement.

Miser sur son talent

Le jugement que l’on portera sur son potentiel sera beaucoup plus déterminant comme facteur de progression dans sa carrière. Rachelle a tout intérêt à faire partie du groupe des individus ciblés comme relève pour des postes clés ou stratégiques d’ici quelques années. Comment accéder à ce bassin reste toujours un peu mystérieux. Elle doit chercher à en apprendre le plus possible sur le processus et les critères en usage dans son organisation. Si l’approche est formelle, elle devra inciter son patron à soumettre son dossier à une revue de talent effectuée par le comité de direction. La chose se complique pour elle si l’approche est plutôt informelle et aléatoire. Elle devra alors miser davantage sur ses relations.

Pour le moment, Rachelle n’a pas trop à se préoccuper de cela. Elle est en début de carrière et, à ce stade, il est normal de mettre l’accent sur le développement d’une expertise qui lui permettra de bâtir sa crédibilité. Une carrière ascendante se construit le plus souvent sur une solide maîtrise d’un secteur clé de l’organisation, le temps de se faire valoir et d’attirer l’attention. Mais, assez rapidement, elle devra faire le deuil de son expertise. Ce qui a fait son succès jusqu’ici ne sera pas un gage de réussite pour de futures promotions.

Selon la même logique que la diversification de sa performance, il est judicieux que Rachelle entreprenne un long processus de développement transversal sur trois plans : saisir la complexité de l’organisation (son contexte stratégique, ses priorités, les différentes fonctions), maîtriser un ensemble d’habiletés de base en gestion (gérer son temps et ses priorités, régler des conflits, déléguer efficacement, etc.) et développer la connaissance et la conscience de soi pour mieux exercer son leadership.

Miser sur ses relations

Développer ses relations est perçu par plusieurs comme un jeu malsain, manipulateur et injuste, surtout par ceux qui ont la certitude que leur performance fait foi de leur potentiel à progresser. En conséquence, ils négligent de s’investir dans des activités de réseautage. C’est à leur détriment.

S’appuyer sur un réseau de contacts large et dynamique peut jouer un rôle significatif dans la progression de Rachelle, une activité qu’elle doit aborder également de façon stratégique. Ce n’est pas une perte de temps, bien au contraire, car savoir bien s’entourer est lié de près à sa performance et à son développement.

En effet, un bon réseau nous tient informé, nous enseigne de nouvelles choses, nous rend plus innovant, nous donne du feedback, nous aide à réaliser nos objectifs, en plus d’offrir un soutien crucial pour faire face aux défis professionnels. Par exemple, avoir un mentor dans son réseau est un atout pour se développer et gagner en confiance. C’est aussi une ressource qui nous ouvre des portes au bon moment pour de nouvelles occasions professionnelles.

Comme Rachelle envisage de bâtir sa carrière à l’interne chez son employeur, j’ai fait abstraction, dans sa stratégie, de la possibilité de gravir les échelons en se déplaçant d’un employeur à un autre. A-t-elle fait le bon choix si elle veut progresser rapidement ?