(Ottawa) Le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a déposé jeudi son projet de loi anti-briseur de grève à la Chambre des communes jeudi après plus d’un an de négociations avec le Nouveau Parti démocratique (NPD). Il s’agit de l’une des demandes les plus importantes de l’entente entre les libéraux et les néo-démocrates qui permet au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de gouverner comme s’il était majoritaire.

Jagmeet Singh a fait une entrée triomphale dans le foyer de la Chambre des communes sous les applaudissements de certains de ses députés et de leaders syndicaux.

« Après des décennies de bataille, on a finalement forcé le gouvernement à présenter un projet de loi anti-briseurs de grève », a affirmé le chef néo-démocrate en point de presse.

Moins d’une heure plus tard, le ministre O’Regan s’est présenté tout sourire devant les caméras, parlant d’une journée historique. Il a indiqué que le projet de loi C-58 apporterait « plus de certitude et de stabilité dans les négociations collectives ». Il espère avoir l’unanimité de tous les partis à la Chambre des communes pour une adoption rapide.

Le projet de loi vise à interdire le recours à des travailleurs de remplacement lors d’un conflit de travail dans les secteurs relevant du gouvernement fédéral, comme les télécommunications et les transports. Plus d’un million de personnes seraient touchées. Le gouvernement veut empêcher un employeur d’embaucher des travailleurs pour effectuer les tâches des syndiqués une fois les négociations collectives entamées.

Il sera également impossible de contourner la législation avec le recours au télétravail, comme le révélait La Presse mercredi.

Des exceptions s’appliqueraient en cas de situations qui posent un risque pour la santé et la sécurité ou s’il y avait un risque de dommage important à l’environnement ou à la propriété de l’employeur.

Les deux parties devraient s’entendre sur les tâches à maintenir en cas de grève ou de lock-out. Si elles n’arrivent pas à s’entendre en 15 jours, le Conseil des relations industrielles (CRI) aurait 90 jours pour trancher. Le gouvernement compte bonifier les ressources de cette instance pour bonifier son nombre d’inspecteurs, mais n’a pas précisé à quelle hauteur.

Présentement le CRI prend en moyenne 212 jours avant de pouvoir étudier une demande et rend sa décision dans 17 jours.

Le dépôt du projet de loi a été salué par les syndicats, dont la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Ceux-ci espèrent que le Québec emboîtera le pas à Ottawa et incluront le télétravail dans sa loi anti-briseurs de grève qui date de la fin des années 1970.

La Colombie-Britannique est la seule autre province à avoir une loi anti-briseurs de grève.

Plus de détails à venir.