Aluminium Où va l’aluminium du Québec ?

Avec près de 2,9 millions de tonnes, le Québec est le premier producteur d’aluminium primaire en Amérique du Nord, et le quatrième dans le monde. Cette industrie plus que centenaire emploie quelque 30 000 personnes dans près de 1500 entreprises. Concrètement, à quoi sert cet or gris ? Où va-t-il ? La réponse en cinq points.