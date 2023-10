PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Ubald Distillerie en fait partie. Selon Hugo D’Astous et Pascale Vaillancourt, copropriétaires de cette entreprise de Portneuf, le Québec aurait grand avantage à investir dans le savoir-faire des distillateurs qui font des créations plutôt que des mélanges. « Le modèle d’affaires est très difficile à rentabiliser quand on part des matières premières du Québec, dit Hugo D’Astous. Le modèle qui fonctionne, c’est le “embouteillé”. Pas d’investissement. Il reste juste à mélanger avec de l’eau et aromatiser. Sans coût et sans distillation. »