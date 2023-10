Nancy*, 46 ans, est une gestionnaire contractuelle dans le secteur de la production audiovisuelle. Avec ses revenus de l’ordre de 110 000 $ par année, et un train de vie raisonnable, Nancy s’est constitué un bilan avec une valeur d’actif net de l’ordre de 590 000 $ (actifs financiers et non financiers moins les dettes).

La situation

Un peu plus de la moitié de cet actif net, soit 340 000 $, découle de son régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Elle y contribue au rythme de quelque 18 000 $ par année en raison de son statut de gestionnaire contractuelle qui n’a pas accès à un régime de retraite d’employeur.

En revanche, son compte d’épargne libre d’impôt (CELI) demeure inutilisé. Quant à son passif, il se compose de prêts hypothécaires et d’un prêt REER à hauteur de 289 000 $, dont près des deux tiers (181 000 $) sont financés à un taux d’intérêt variable actuellement à 6 %.

C’est dans ce contexte que Nancy a appris récemment qu’elle héritera bientôt de 75 000 $ en liquidités de la part d’un membre de sa parenté.

Cet héritage est prévu en deux portions : 65 000 $ d’ici la fin de l’année financière 2023 et 10 000 $ prévus au début de 2024.

Par conséquent, Nancy cherche conseil sur la meilleure façon d’utiliser cet héritage afin de rehausser sa situation financière en fonction des impératifs d’optimisation fiscale et de planification financière à moyen et à long terme.

En information complémentaire, Nancy est célibataire et sans personnes à charge. Aussi, Nancy envisage la revente de son condo d’ici deux ou trois ans pour une valeur anticipée de l’ordre de 425 000 $, afin d’acheter un appartement de taille et de gamme supérieures et d’y emménager.

La situation de Nancy a été confiée pour analyse-conseil à Charles-Antoine Gohier, qui est chef de pratique en planification financière des particuliers chez la Financière Banque Nationale.

Les chiffres Actifs financiers : en REER : 340 000 $

en CELI : 0 $

en compte de retraite immobilisé (CRI) : 9000 $ Actifs non financiers : condo : 400 000 $

50 % de la résidence parentale : 125 000 $ Passif : hypothèque sur le condo (à 6,3 % variable) : 175 000 $

50 % de l’hypothèque sur la résidence parentale (à 1,6 % fixe) : 108 000 $

solde de prêt REER (à 6,6 % variable) : 6200 $ Revenu annuel :

de travail contractuel : 110 000 $ (brut)

de revenu locatif net (après dépenses) de la résidence parentale : 0 $ Débours annualisés : 76 000 $ (résidence : 22 000 $, style de vie : 36 000 $, cotisations REER : 18 000 $)

Les conseils

« Dans la situation de Nancy, la principale question concernant le bon usage financier de cet héritage se résume ainsi : devrait-elle investir cette somme ou rembourser sa dette ? constate Charles-Antoine Gohier.

« Pour répondre à cette question, il faut d’abord considérer le coût en intérêt de cette dette et le taux d’imposition de Nancy en fonction du rendement net prévisible de placements en compte non enregistré ou en comptes enregistrés comme le REER et le CELI. »

PHOTO NORMAND HUBERDEAU, FOURNIE PAR LA BANQUE NATIONALE Charles-Antoine Gohier, chef de pratique en planification financière des particuliers chez la Financière Banque Nationale

Ainsi, dans le cas de placements non enregistrés, estime M. Gohier, « ils devraient rapporter près de 9 % avant impôt en intérêts, dividendes et gain en capital pour être en mesure de déclasser le remboursement de son prêt hypothécaire sur son condo au taux variable de 6,3 %, et encore plus dans le cas de son prêt REER ».

Dans ce contexte, force est de constater qu’un tel rendement de près de 9 % de placements non enregistrés apparaît peu réaliste pour un particulier-investisseur de profil « équilibré » comme Nancy.

Mais dans le cas de placements réalisés en comptes enregistrés comme le REER et le CELI, signale M. Gohier, puisque leur rendement est à l’abri de l’impôt, la comparaison entre leur taux de rendement prévisible et le taux d’intérêt de l’hypothèque devient moins périlleuse.

« Nancy a un prêt hypothécaire rendu à 6,3 % d’intérêt, alors que son profil d’investisseur “équilibré” permet d’anticiper un rendement net (après les frais) de l’ordre de 3,5 % à 4 % », résume Charles-Antoine Gohier.

Réduire la dette à taux variable

Par conséquent, « dans sa situation actuelle, la meilleure décision financière pour Nancy serait d’utiliser la somme reçue en héritage pour rembourser tout son prêt REER et accélérer le remboursement de son hypothèque [à taux variable] sur son condo jusqu’au maximum alloué dans son contrat de prêt ».

Toutefois, avertit M. Gohier, « avant de décider du montant maximal de son remboursement d’hypothèque, Nancy devrait s’assurer de s’être constitué un fonds d’urgence en liquidités afin de pouvoir pallier un imprévu comme une terminaison ou une réduction de ses contrats de travail, un incident de santé majeur ou encore un gros débours inattendu dans son budget ».

Quelle somme verser dans ce fonds d’urgence ? « Habituellement, un montant équivalent à trois mois de dépenses courantes est recommandé, soit près de 20 000 $ dans le cas de Nancy, indique Charles-Antoine Gohier.

« Aussi, ce fonds d’urgence pourrait être dans un compte CELI – encore inutilisé par Nancy – afin de profiter du rendement non imposable de cette épargne tout en évitant le recours à une marge de crédit à taux d’intérêt élevé. »

Cela dit, la feuille de route financière proposée à Nancy pour l’utilisation de son héritage se résume ainsi :

– ne pas investir dans des placements en compte non enregistré et à rendement imposable ;

– rembourser le prêt REER de 6200 $ à taux d’intérêt de 6,6 % ;

– accélérer le remboursement de l’hypothèque sur le condo (à 6,3 % variable) au maximum annuel de 33 000 $ (15 % du montant initial) ;

– constituer un fonds d’urgence de l’ordre de 20 000 $ à même le compte CELI inutilisé (trois mois de dépenses courantes) ;

– verser le solde restant (environ 6800 $) de l’héritage reçu en 2023 dans le compte CELI en prévision d’un autre remboursement d’hypothèque de l’ordre de 16 000 $ en 2024 avec la deuxième portion de 10 000 $ en héritage.

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, le prénom utilisé est fictif.