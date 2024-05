Sébastien Bourassa vient de prendre la relève de son père Marcel comme PDG de l’entreprise Savaria, qui s’est imposée au fil des ans comme leader mondial des solutions d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Des plateformes élévatrices aux ascenseurs résidentiels et commerciaux en passant par les sièges d’escalier ou les systèmes de lève-personnes, « aucun groupe n’offre autant de produits d’accessibilité, et on en développe toujours de nouveaux », souligne le nouveau PDG.

Sébastien Bourassa a pris la direction de Savaria en janvier dernier après avoir été vice-président Opérations depuis 2015. Durant six ans, de 2009 à 2015, il a mis sur pied et dirigé l’opération manufacturière de Savaria en Chine dans la ville de Huizhou, au nord de Hong Kong.

« Ç’a été une belle expérience. Depuis l’acquisition de Handicare, il y a trois ans, on a une autre usine en Chine, plus au nord. On fabrique dans ces usines des pièces de métal et des sous-assemblages pour nos différents produits », m’explique Sébastien Bourassa, qui s’est établi à Toronto, où le groupe exploite une usine importante.

Au fil des ans et des acquisitions, Savaria a étendu son empreinte géographique et dispose aujourd’hui d’un réseau de 12 usines en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L’entreprise a développé un solide réseau de distribution avec plus de 1000 concessionnaires qui la représentent et qui installent ses produits dans plus de 50 pays.

On a aussi 30 concessionnaires qui nous appartiennent. Chaque année, on rachète de nos distributeurs qui veulent partir à la retraite, c’est une opération qu’on intègre bien. Sébastien Bourassa

« On a deux secteurs d’activité principaux. Celui des solutions d’accessibilité avec les ascenseurs résidentiels, les plateformes élévatrices et les sièges d’escalier et celui des soins aux patients avec les lève-personnes et les lits d’hôpitaux. L’accessibilité représente 80 % de nos revenus et les soins aux patients, 20 % », résume le PDG.

Avec l’acquisition de Handicare, fabricant européen spécialisé dans les chaises d’escalier, Savaria a pratiquement doublé de taille et a surtout ouvert des marchés pour réaliser des ventes croisées de ses différents produits.

Handicare fabrique principalement dans ses usines des Pays-Bas et de l’Angleterre plus de 60 000 sièges d’escalier par année, alors que Savaria en fabrique 2000 en Amérique du Nord. Le réseau de distribution de Handicare permet à Savaria de vendre ses produits complémentaires comme les plateformes élévatrices en Europe.

Le milliard en vue

L’entreprise manufacturière s’est lancée l’automne dernier dans un vaste programme d’optimisation de ses processus de fabrication et de ses ventes qui lui permettra d’atteindre le milliard de revenus d’ici 2025 et de hausser à 20 % sa marge bénéficiaire.

« On est présentement à 830 millions de revenus avec un EBITDA de 130 millions. On veut monter à 1 milliard de revenus et dégager un EBITDA de 200 millions d’ici deux ans en le faisant de façon organique, avec de meilleures pratiques », résume le PDG.

Au cours des derniers mois, l’entreprise s’est départie de sa division de construction de véhicules adaptés, Van-Action, une activité qui était réalisée à ses usines de Laval et de Toronto. Cette division réalisait des ventes de 15 millions, mais n’affichait pas la rentabilité souhaitée parce qu’elle ne générait pas suffisamment de volume.

On est satisfaits parce qu’on a vendu à un groupe américain qui dispose d’une centaine de points de vente et qui va assurer l’avenir de l’usine de Laval et de ses 70 employés. Sébastien Bourassa

Cette cession d’actifs a eu un effet sur les revenus du dernier trimestre, qui ont été en recul de 1 % par rapport à l’année précédente, mais la situation va rapidement se corriger, selon lui.

« On a fait l’acquisition il y a un mois de la division de monte-plats de la firme américaine Matot. Ça nous ouvre un nouveau secteur d’activité, celui des restaurants et des hôtels. On va ramener les activités de fabrication à notre usine de Toronto et ça va générer des revenus additionnels de 8,6 millions, mais ce sont des revenus profitables », précise Sébastien Bourassa.

Selon le PDG, les perspectives d’avenir de Savaria sont toujours très bonnes parce que la population continue de vieillir alors que seulement aux États-Unis, le nombre de personnes de 65 ans et plus est appelé à grossir de 31 % au cours des dix prochaines années.

« On prévoit vendre aussi plus d’ascenseurs résidentiels parce qu’il se construit davantage de maisons en rangée aux États-Unis, des “townhouses” de quatre étages. Ajouter un ascenseur de 35 000 ou 50 000 $ dans une maison qui en coûte 1 million n’est pas du luxe. On pense que les constructeurs immobiliers vont aussi prévoir davantage cette éventualité pour mieux vendre leurs projets », anticipe Sébastien Bourassa.

Après la vente de l’usine de véhicules adaptés de Laval, la présence de Savaria au Québec consiste principalement en son siège social et son bureau des ventes pour l’Amérique du Nord de Laval. L’entreprise a aussi une petite usine de fabrication de lève-personnes et un centre de recherche et développement à Magog.

« On veut développer le marché du Mexique et de l’Amérique latine à partir de l’usine qu’on vient d’ouvrir à Querétaro. On veut faire la même chose en Asie à partir de nos installations industrielles, là aussi la population vieillit », constate le PDG de Savaria.