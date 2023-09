(Kyiv) Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien à destination de l’Égypte, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, soulignant que c’est la deuxième fois cette semaine qu’un bateau emprunte un corridor maritime mis en place par Kyiv pour contourner blocus et menaces russes.

« Le vaisseau “Aroyat” a quitté le port de Tchornomorsk chargé de 17 600 tonnes de blé ukrainien à destination de l’Égypte », a indiqué le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov, sur X.

Un premier navire chargé de blé avait déjà quitté sans encombre ce même port le 19 septembre, alors que l’Ukraine veut établir des voies maritimes sûres pour sa production agricole, Moscou ayant claqué en juillet la porte d’un accord permettant l’exportation par la mer Noire des produits agricoles ukrainiens, essentiels pour l’économie du pays et la sécurité alimentaire mondiale.

Ces corridors maritimes, longeant les côtes des pays alliés jusqu’au Bosphore, défient les menaces russes de couler les navires entrant et sortant de ports ukrainiens.

La Russie n’a pas attaqué ces corridors, mais elle bombarde régulièrement les installations céréalières dans les ports ukrainiens.

Kyiv veut établir des voies d’approvisionnement vers l’Afrique, qui a grand besoin de la production ukrainienne, et y contrer l’influence russe, alors que Vladimir Poutine a promis cet été à certains États africains de leur livrer du blé gratuitement.

La Russie et l’Ukraine sont deux grandes puissances agricoles dont la production est cruciale pour la sécurité alimentaire mondiale. L’invasion russe de son voisin et les sanctions internationales contre Moscou ont déstabilisé les approvisionnements et les marchés mondiaux.

Les forces armées ukrainiennes s’efforcent aussi depuis plusieurs semaines de contrer la mainmise militaire de la Russie sur la mer Noire, notamment en s’attaquant à la Crimée, siège de la flotte russe dans cette zone et péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.

Les attaques de drones aériens et maritimes et les frappes de missiles se sont multipliées, notamment en direction de Sébastopol, base de la flotte russe. Un chantier naval y a été attaqué la semaine dernière, et Kyiv a revendiqué la destruction de navires militaires.

Vendredi, les autorités russes ont annoncé sans explication que tout le transport maritime passager était suspendu sine die, et ce jusqu’à nouvel ordre, depuis Sébastopol.

Plus tard, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir déjoué une attaque ukrainienne en détruisant un missile guidé et deux drones visant la Crimée.