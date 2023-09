Office des transports du Canada

L’arriéré de plaintes de passagers aériens atteint le sommet de 57 000

(Montréal) L’arriéré de plaintes de passagers aériens auprès de l’organisme de réglementation des transports du Canada a atteint un nouveau sommet de plus de 57 000, alors que le mécontentement concernant les modalités d’annulation et d’indemnisation persiste trois ans et demi après le début de la pandémie de COVID-19.