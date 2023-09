Grande entrevue Nadine Guilbault, vice-présidente et copropriétaire de Transport Guilbault

Du transport à la logistique et à l’entreposage

Les camions aux couleurs rouge et jaune de Transport Guilbault sont facilement reconnaissables lorsqu’on les croise sur les routes du Québec. Mais l’entreprise bientôt centenaire ne se limite plus au seul transport des marchandises puisqu’elle s’est lancée dans les activités de logistique et d’entreposage sous l’impulsion de la troisième génération de propriétaires, Nadine Guilbault et Éric Gignac.