Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

Top 5 des pays où le travail vous enrichira

Le groupe bancaire international britannique HSBC a recensé les pays préférés des travailleurs expatriés, qui leur permettent d’accéder à une augmentation de niveau de vie. En tête de liste, la Suisse, qui offre des salaires parmi les plus élevés au monde et des horaires de travail très réglementés. L’Arabie saoudite décroche la deuxième place pour ses salaires élevés non imposés, son faible coût de la vie qui permet de vivre somptueusement et les nombreux avantages proposés aux expatriés : logement payé, indemnités d’études, déplacement, assurance maladie. Les Émirats arabes unis, en troisième position, offrent des salaires moyens entre 190 000 $ et 200 000 $ sans impôt à payer. Bahreïn se classe en quatrième position, car la nation insulaire est un bon endroit pour les jeunes pousses, tandis que Hong Kong obtient la cinquième place pour l’avancement, les salaires, l’excellente qualité de vie et l’environnement sécuritaire pour élever ses enfants.

Source : HSBC

Le chiffre

4 millions

Lorsqu’il est question de « grande démission » au Québec et au Canada, aucun consensus n’aboutit. Pour ce qui est de nos voisins du Sud, certains allèguent qu’elle serait chose du passé. Or, de nouvelles conclusions du Bureau of Labor Statistics des États-Unis montrent qu’elle n’est peut-être pas terminée. Selon les récentes données, il y a encore 9,8 millions d’offres d’emploi tandis que le nombre d’embauches est passé de 6,2 millions à 5,9 millions. Les départs ont augmenté, atteignant 4 millions, alors que les licenciements ont peu changé, s’établissant à 1,6 million.

Source : Bureau of Labor Statistics

L’étude

Travailleurs handicapés : beaucoup d’argent, peu de résultats

Les gouvernements australiens dépensent beaucoup d’argent pour aider les jeunes handicapés à trouver un emploi. Or, le succès de ces programmes a été modeste, révèle une étude publiée dans The Conversation, un média d’information et d’analyse écrit par des chercheurs et des universitaires. Les taux d’emploi des jeunes handicapés sont restés faibles au cours des deux dernières décennies, malgré des investissements considérables dans les services et programmes d’emploi. Alors que 80 % des adultes australiens non handicapés avaient un emploi, seulement 48 % des personnes handicapées travaillaient. Un constat décevant, car les jeunes handicapés en emploi ont aussi une meilleure santé mentale. Malheureusement, les efforts actuels visant à stimuler leur participation au marché du travail ne se concentrent pas sur les environnements qui pourraient les aider : bâtiment accessible, travail flexible et attitude positive des collègues.

Source : The Conversation

Le conseil

Comment devenir soi-même

PHOTO DAVID PAUL MORRIS, ARCHIVES BLOOMBERG À l’heure actuelle, la société pourrait supposer que les femmes ont enfin gagné le droit d’être elles-mêmes au travail. Ce n’est pourtant pas le cas pour celles qui travaillent dans des milieux à prédominance masculine comme les technologies.

À l’heure actuelle, la société pourrait supposer que les femmes ont enfin gagné le droit d’être elles-mêmes au travail. Ce n’est pourtant pas le cas pour celles qui travaillent dans des milieux à prédominance masculine comme les technologies. Pour progresser, bon nombre se sentent obligées de se conformer à des stéréotypes de genre et plus de 50 % des femmes à des postes de direction décident d’abandonner ce secteur à mi-carrière, relate le magazine américain Fortune. Neuf femmes cadres supérieures de six entreprises technologiques du Fortune 500 ont expliqué à Samantha Dewalt, directrice générale de Lehigh@NasdaqCenter, que développer leur authenticité avait nécessité de l’entraînement, de la patience et de la persévérance. Ces femmes ont misé notamment sur l’intelligence émotionnelle pour se comprendre et comprendre leur public afin d’adapter leurs communications. Conclusion : la véritable authenticité vise à accepter à la fois un « moi professionnel » et un « moi personnel » et à reconnaître que ces identités peuvent coexister.

Source : Fortune

L’inspiration

Les signaux qui font fuir les employés

Vous voulez attirer et retenir vos employés ? Voici cinq erreurs, qui créent de l’anxiété ou une ambiance de travail négative, à ne pas commettre, selon le magazine Entrepreneur.com. Celle qu’il faut à tout prix éviter : la microgestion. Elle horripile 73 % des 6000 travailleurs interrogés par le site d’emploi Monster, et c’est une raison suffisante de quitter son emploi pour 46 % des répondants. Bien qu’il soit difficile à déceler avant l’embauche, à moins d’avoir des amis à l’interne, le favoritisme exaspère 72 % des chercheurs d’emploi. Les postes bien ordinaires qui nécessitent plus de trois séries d’entretiens irritent 65 % des répondants, les réunions qui auraient pu être résumées simplement dans un courriel en agacent 59 %. Pour ce qui est des horaires de travail non flexibles, il s’agit d’un « drapeau rouge » pour 51 % des candidats sondés, qui préféreront chercher un milieu de travail plus moderne.

Source : Entrepreneur.com