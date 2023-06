Adoption au Sénat

Le projet de loi C-18 retourne à la Chambre des communes

(Ottawa) Le projet de loi C-18 visant à forcer les « géants du web » à indemniser les médias d’information pour le partage de leurs articles et reportages a été adopté jeudi par le Sénat et deviendra vraisemblablement réalité au cours des prochains jours, au moment même où Meta bloque l’accès de plusieurs Canadiens à ce même contenu sur Facebook et Instagram.