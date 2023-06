Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

Promouvoir la diversité un pas à la fois

Entreprises et employeurs se creusent les méninges pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion. SCOLOCO a trouvé une astuce originale en utilisant le logo sur ses baskets écologiques. À première vue, le logo ressemble à n’importe quel autre. Or, lorsqu’on le regarde à travers un téléphone cellulaire, il s’anime. L’entreprise écologique québécoise de chaussures non genrées affirme être la première en Amérique du Nord à avoir un logo intégrant la réalité augmentée. C’est une élève de quatrième secondaire en arts et technologie au collège Sainte-Anne de Lachine, Béatrice Lane, qui a créé la petite bande dessinée. Les personnages personnifient les valeurs d’équité, d’égalité et d’inclusion de l’entreprise avec le slogan de la marque de chaussures, « La différence est ma préférence ». La jeune artiste de 15 ans utilise cette touche avant-gardiste pour exprimer l’entraide et la bienveillance entre deux personnes différentes.

Le truc

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Une organisation moyenne investit plus de 80 000 $ US en réunions par employé et par an.

Comment réduire les coûts

Alors que les employeurs cherchent à réduire les coûts, la réduction du temps perdu lors des réunions peut avoir un impact important, relate le magazine Employee Benefit News (EBN). Une organisation moyenne investit plus de 80 000 $ US en réunions par employé et par an. Les entreprises de 100 personnes qui suppriment les réunions inutiles économiseraient près de 2,5 millions US par an, et les entreprises de 5000 personnes verraient les économies s’élever à plus de 100 millions US. Selon une étude de Reclaim, une application qui trouve le meilleur moment pour les réunions, tâches et pauses, les professionnels ont passé plus de la moitié de leur semaine de travail de 40 heures en réunion en 2021. En 2022, les employés passaient encore en moyenne 18 heures en réunion par semaine.

Source : Employee Benefit News

La décision

Débauchage et contrôle des salaires

Quand un employé claque la porte pour aller chez l’employeur d’en face gagner 1 $ de plus de l’heure ou 10 000 $ de plus dans les TI, ça donne envie de s’entendre avec ses concurrents pour fixer les salaires et ainsi éviter le roulement de la main-d’œuvre. Or, fixer et contrôler les salaires, les avantages sociaux et le montant des primes annuelles entravent la concurrence, la répartition efficace des ressources et la mobilité d’emploi. Depuis juin 2022, un nouveau paragraphe s’est ajouté à la Loi sur la concurrence et vise justement à interdire les accords de fixation des salaires de même que les accords de non-débauchage. Impossible dorénavant de promettre à votre client que vous n’irez pas solliciter ses employés pour les convaincre que vous êtes le meilleur employeur du Québec. Le nouveau paragraphe s’applique aux accords conclus entre employeurs à compter du 23 juin 2023 et à ceux qui mettent en œuvre des accords conclus avant cette date, précise le site du gouvernement qui a publié ses lignes directrices sur l’application de la loi.

Source : gouvernement du Canada

Le sondage

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Plus de 4 fonctionnaires sur 5 (81 %) aiment leur travail et 78 % d’entre eux disent recevoir du soutien pour trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Le bonheur est dans le fonctionnariat

Qui n’a pas entendu un jour une blague au sujet des fonctionnaires ? Le fait est que la majorité d’entre eux, du moins ceux du fédéral, sont heureux, selon les résultats du plus récent Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF). Plus de 4 fonctionnaires sur 5 (81 %) aiment leur travail et 78 % d’entre eux disent recevoir du soutien pour trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le sondage a été mené du 21 novembre 2022 au 5 février 2023 auprès de plus de 90 ministères et organismes. Les résultats représentent les réponses de 189 584 employés de la fonction publique. Contrairement aux clichés véhiculés dans les films et séries télévisées, les fonctionnaires peuvent faire preuve d’initiative. Selon le sondage, 72 % se sont sentis encouragés à faire preuve d’innovation ou d’initiative dans le cadre de leur travail et 83 % ont affirmé que les personnes avec qui ils travaillent valorisent leurs idées et leurs opinions.

Source : Statistique Canada

Le chiffre

65 ans

Le Québec n’est pas le seul endroit dans le monde où le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus sur le marché du travail s’est accru. Les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec indiquent qu’entre 2005 et 2021, la croissance de la population active chez les 65 ans et plus a doublé pour atteindre 126 000. Selon The Irish Times, 107 300 personnes âgées de 65 ans ou plus travaillaient au premier trimestre 2023 en Irlande, une augmentation substantielle par rapport aux 91 900 enregistrées au quatrième trimestre 2019. L’Irlande compte 5 millions d’habitants et le Québec, 8,4 millions. Le quotidien explique cette hausse de travailleurs séniors par le coût du logement, les hypothèques non remboursées, l’augmentation du coût de la vie, le relèvement de l’âge de la retraite des fonctionnaires et des employés du secteur public à 70 ans, ainsi que la pension d’État versée depuis 2014 à 66 ans plutôt que 65.

Source : The Irish Times