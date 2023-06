Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec sont quelques-unes des nombreuses villes où l’évènement a lieu.

(Montréal) Près de 8000 jeunes de partout au Québec ont participé samedi à La grande journée des petits entrepreneurs. Kiosques de bijoux, de nourriture ou de services, les enfants de 5 à 17 ans sont invités à être créatifs et à développer leur fibre entrepreneuriale.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Une carte disponible sur le site web de l’événement répertorie l’ensemble des petites entreprises qui se sont inscrites à cette journée. Certains jeunes vendent leurs produits devant leur domicile, alors que d’autres prennent part à un marché organisé spécialement pour l’occasion dans leur municipalité.

Laval, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec sont quelques-unes des nombreuses villes où l’événement a lieu.

« Lorsqu’on a lancé le projet il y a 10 ans on s’attendait à ce qu’il y ait beaucoup de kiosques de limonade, mais ce n’est pas du tout le cas. Les enfants sont extrêmement créatifs », affirme Mathieu Ouellet, co-fondateur de La grande journée des petits entrepreneurs.

Il raconte que des jeunes offrent leurs services pour laver des vélos, et que d’autres ont mis sur pied l’an dernier un « parcours de ninjas », où les participants devaient franchir différents obstacles.

« Ce qu’on souhaite, c’est que les enfants utilisent leur passion pour créer une entreprise puis que ce soit festif, que ce soit familial, qu’ils aient une expérience positive par rapport à l’entrepreneuriat », explique celui qui a développé son intérêt pour l’entrepreneuriat dès l’âge de huit ans.

M. Ouellet indique que l’objectif de cette journée n’est pas de transformer les jeunes en entrepreneurs.

« L’objectif c’est pas nécessairement que tous les participants deviennent des entrepreneurs, c’est surtout qu’on veut leur faire faire un processus l’entrepreneuriat, et qu’ils développent des qualités entrepreneuriales, dit-il. On parle de créativité, sens des responsabilités, débrouillardise, autonomie, résilience, et j’en passe. »

Chaque année, un sondage est proposé aux parents des jeunes qui ont participé à l’événement. Et ce qui en ressort, c’est la fierté des enfants qui ont été entrepreneurs d’un jour, indique M. Ouellet.

L’an dernier, 4000 petits entrepreneurs ont participé à l’événement.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.