Le conseil des ministres a officialisé mercredi la nomination de Michael Sabia au poste de PDG d’Hydro-Québec en remplacement de Sophie Brochu. Il occupera ses nouvelles fonctions à compter du 1er août.

La nomination de Michael Sabia « fait suite à la recommandation du conseil d’administration de l’entreprise », a fait savoir le gouvernement dans un communiqué.

Le premier ministre François Legault et son ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, aussi responsable d’Hydro-Québec, estiment tous deux que M. Sabia est l’homme de la situation « pour exécuter la transformation nécessaire d’Hydro-Québec ».

« M. Sabia a la feuille de route idéale pour relever les nombreux défis qui attendent la société d’État, a fait savoir le ministre Fitzgibbon. Avec la demande d’énergie de plus en plus importante, Hydro-Québec devra être plus agile et innover dans cette importante période de transition énergétique ».

Celui qui a passé dix ans à la tête de la Caisse de dépôt avant de devenir sous-ministre des Finances à Ottawa a remercié le gouvernement québécois pour sa confiance. « Je suis très heureux de me joindre à la grande équipe d’Hydro-Québec dans ce contexte et je suis convaincu que nous saurons, ensemble, agir, au bénéfice de la population québécoise », a-t-il fait savoir.

« J’entreprends ce mandat avec humilité et détermination en sachant pouvoir compter sur des gens compétents et engagés. »