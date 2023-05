Un mardi sur deux, des experts en ressources humaines répondent à vos questions. Cette semaine, les conseils de France Dufresne, leader canadienne Expérience employé et Fusions et acquisitions chez Willis Towers Watson (WTW).

Je suis en poste chez mon employeur depuis 18 mois et je n’ai toujours pas été promu. Je commence à m’impatienter. Quels sont vos conseils pour accélérer ma carrière ?

– Benjamin

Une personne ambitieuse et motivée à évoluer au sein d’une organisation est le rêve de tout employeur ! Alors, ne vous découragez pas si les promotions n’arrivent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Plusieurs facteurs influencent l’attribution de promotions. C’est pourquoi, avant toute chose, il importe de vous informer sur les possibilités d’avancement réelles et sur la structure de votre organisation. Voici quelques éléments utiles pour orienter vos réflexions.

L’importance de l’autoévaluation

De manière générale, votre gestionnaire et la direction accordent de l’importance tant à votre performance actuelle qu’à votre potentiel lorsqu’ils analysent votre demande de promotion. Les leaders cherchent à établir si la qualité actuelle de votre travail répond déjà aux attentes du poste que vous convoitez. De ce fait, réfléchissez de manière réaliste à votre niveau de performance et à votre potentiel.

Performance

On entend par haute performance la capacité à dépasser les attentes de façon soutenue. Produisez-vous d’excellents résultats ? Maîtrisez-vous les compétences essentielles de votre poste ? Comment contribuez-vous au succès de votre équipe ? Représentez-vous une source d’influence positive ? Pour passer au prochain échelon, il faut d’abord démontrer une haute performance dans votre rôle actuel.

Potentiel

Le potentiel comprend bien des dimensions, notamment la capacité d’apprentissage et d’adaptation aux changements. Êtes-vous en mesure d’acquérir et de mettre rapidement en pratique de nouvelles connaissances, compétences et façons de faire ? Le potentiel comprend aussi votre niveau d’ambition et l’engagement envers l’organisation : incarnez-vous ses valeurs ?

Une forte intelligence émotionnelle pour comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres afin de travailler efficacement et harmonieusement est également essentielle.

Établissez ce que vous voulez vraiment

Prenez le temps de clarifier ce qui vous intéresse réellement comme prochaine étape de votre carrière. Souhaitez-vous diversifier vos tâches, accumuler des expériences connexes, devenir expert technique dans votre domaine, gérer des projets spéciaux ou des gens, ou agir à titre de mentor auprès de la prochaine génération ? Ou bien, recherchez-vous plutôt une augmentation salariale ou une plus grande notoriété grâce à un changement de titre ?

Vous êtes prêt ? Dites-le !

Rassemblez vos idées pour appuyer votre demande et faites part de votre intérêt à votre gestionnaire. Votre argumentaire doit reposer sur des réalisations et contributions concrètes, et démontrer une progression de la maîtrise de vos compétences depuis votre entrée en poste. Repenser aux commentaires reçus de vos collègues, de vos pairs, d’autres gestionnaires ou de clients peut s’avérer très utile. Votre réflexion aidera votre gestionnaire non seulement à mesurer votre ambition, mais aussi à vous placer en position de succès afin d’obtenir plus facilement l’approbation pour votre promotion, le moment venu.

Vous êtes le gestionnaire de Benjamin ?

Promotion

Une promotion suppose généralement de passer au niveau (échelon) supérieur. Vous êtes bien placé pour comprendre qu’un poste plus élevé comprend plus de pression et de responsabilités. Il se peut également que le nouveau poste demande de gérer une équipe. Faites réfléchir Benjamin sur les aspects suivants : a-t-il les bonnes aptitudes pour coordonner, motiver, prendre des décisions qui entraînent des répercussions sur les autres, avoir des conversations difficiles ou encore rendre des comptes à la direction ?

Progression

La promotion est loin d’être la seule façon de faire avancer une carrière. En effet, les mouvements latéraux entre les départements de votre organisation, des ventes au marketing par exemple, sont une occasion en or de développer des compétences connexes et d’élargir considérablement ses connaissances et son réseau d’influence. Il en va de même pour des affectations ou des projets spéciaux. Ces expériences feront progresser la carrière de l’employé souvent au même rythme qu’une promotion proprement dite.

Sachez que plusieurs personnes auront le réflexe de demander une promotion lorsqu’elles souhaitent augmenter leur rémunération ou obtenir un titre différent. Une promotion n’est alors pas nécessaire ; faites plutôt augmenter la rémunération au sein de la même échelle salariale.

Avant d’accorder une promotion, considérez également l’impact à court et à long terme que ce mouvement aura sur la structure de votre équipe ou de votre département.

Bien gérer une demande de promotion

Évitez d’être surpris par une demande de promotion en demeurant proche de vos employés, en discutant régulièrement de leur carrière et en apprenant à les connaître. Tentez de comprendre leurs aspirations afin de les accompagner dans leur parcours et de les diriger vers les meilleures occasions. Valorisez l’ambition et expliquez à vos employés les expériences, les compétences et les responsabilités associées aux différents niveaux afin de gérer leurs attentes.

Enfin, demeurez ouvert aux demandes de promotion et gardez les aspirations de vos employés bien vivantes, car pour citer Voltaire : « Je compterais plus sur le zèle d’un homme espérant une grande récompense que sur celui d’un homme l’ayant reçue. »