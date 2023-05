Ce sont 49 % des petites entreprises génèrent toujours des revenus inférieurs à la normale, les secteurs de l’hébergement et la restauration, des arts, loisirs et information, du commerce de détail ainsi que des services sociaux étant les plus durement touchés

(Toronto) La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a demandé mercredi le report de la date limite pour le remboursement des prêts du cadre du compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), en faisant valoir que cela favoriserait la survie d’une majorité de ses membres.

La Presse Canadienne

Un sondage réalisé auprès des membres de la FCEI a révélé que 78 % d’entre elles jugeaient qu’une prolongation de la période pour le remboursement des prêts du CUEC au-delà de la fin de 2023 augmenterait leur probabilité de survie. Selon les résultats, 49 % des petites entreprises génèrent toujours des revenus inférieurs à la normale, les secteurs de l’hébergement et la restauration, des arts, loisirs et information, du commerce de détail ainsi que des services sociaux étant les plus durement touchés.

Selon le vice-président des affaires nationales de la FCEI, Jasmin Guénette, les taux d’intérêt élevés, l’inflation et les coûts et la pénurie de main-d’œuvre empêchent de nombreux propriétaires de PME de garder la tête hors de l’eau, et encore plus de réduire la dette qu’elles ont contractée pour survivre aux restrictions pandémiques.

La FCEI affirme que 10 % des entreprises interrogées qui ont contracté un prêt du CUEC ont été en mesure de le rembourser entièrement, tandis que 47 % estiment qu’elles seront en mesure de le rembourser d’ici la fin de cette année.

La fédération demande à Ottawa de prolonger le délai de remboursement des prêts sans intérêt du CUEC jusqu’à la fin de 2025, ou au moins jusqu’à la fin de 2024.

La date limite actuelle pour rembourser les prêts du CUEC sans intérêt et profiter de la partie pardonnable est la fin de cette 2023.

Le rapport s’appuie sur un sondage en ligne rempli par 5996 membres de la FCEI entre le 13 mars et le 22 mars.