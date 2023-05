(Ottawa) Le Bureau de la concurrence a publié lundi une demande de renseignements pour l’aider à examiner le projet de prise de contrôle de la Banque HSBC Canada par la Banque Royale du Canada.

La Presse Canadienne

L’agence dit rechercher les commentaires des participants au marché et des Canadiens sur une gamme de domaines, y compris les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts personnels et commerciaux et les comptes bancaires.

Le Bureau de la concurrence a précisé que les informations qui l’intéressent comprenaient notamment le type de rivalité entre la Royale et HSBC ainsi qu’avec d’autres banques, l’incidence que pourrait avoir l’accord sur le prix, la qualité ou le choix, et la facilité avec laquelle il est possible de changer de fournisseur de services bancaires.

Le Bureau de la concurrence a indiqué qu’il enquêtait pour déterminer si l’entente proposée entraînera vraisemblablement une diminution ou un empêchement substantiel de la concurrence.

La Royale a émergé fin novembre l’année dernière en tant que soumissionnaire gagnant pour la division canadienne de HSBC, avec un accord de 13,5 milliards.

Le Bureau de la concurrence et le Bureau du surintendant des institutions financières examinent la transaction, qui nécessite l’approbation du ministre des Finances.