En 2021, les auteurs du rapport 2022 Diversity Disclosure Practices – Diversity and leadership at Canadian public companies nous apprenaient que moins de 24 % des postes de haute direction sont occupés par des femmes et que moins de 31 % des membres des conseils d’administration sont des femmes.

Malgré le chemin parcouru en matière d’égalité et d’inclusion, on retrouve encore beaucoup d’inégalités, surtout en ce qui a trait à l’égalité des chances économiques des femmes.

En 2021, les auteurs du rapport 2022 Diversity Disclosure Practices – Diversity and leadership at Canadian public companies (Andrew MacDougall, John M. Valley, Jennifer Jeffrey, Osler) nous apprenaient que moins de 24 % des postes de haute direction sont occupés par des femmes et que moins de 31 % des membres des conseils d'administration sont des femmes. La rémunération moyenne des femmes occupant des postes salariés équivaut à environ 91 % de celle des hommes, une augmentation de 10 % depuis 20 ans.

En 2022 cette fois, les mêmes auteurs nous indiquent que les sociétés incluses dans l’indice S&P/TSX 60 et qui ont fourni des informations au cours de cette période ont déclaré que 215 des 597 sièges aux conseils d’administration étaient occupés par des femmes. Cela représente 36,0 % des sièges occupés par des femmes, et une augmentation de 2,8 points de pourcentage par rapport à la mi-année 2021 (33,2 %).

La Fondation canadienne des femmes cite quatre types d’impact de la pandémie sur les femmes :

un risque accru de violence fondée sur le genre ;

une augmentation du stress économique ;

un fardeau accru de soins aux enfants et de tâches ménagères ;

un accès réduit aux services de soutien.

On poursuit en disant que « la pandémie intensifie les obstacles économiques auxquels les femmes sont déjà confrontées dans tout le Canada ». Les recherches indiquent qu’à long terme, les pandémies peuvent avoir un impact plus important sur les revenus des femmes que sur ceux des hommes.

Saviez-vous que selon une enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises réalisée en 2020 par Statistique Canada, les entreprises détenues par des femmes sont moins susceptibles de faire une demande de financement et que seulement 13,7 % de celles-ci en demandent ? Malgré leur minorité, les entreprises détenues par des femmes (27 %) ont démontré un taux de croissance supérieur à celles où des hommes étaient propriétaires, selon Statistique Canada.

Plusieurs grands bonds importants ont été accomplis dans les dernières années. Par exemple, plusieurs femmes ont été nommées à la tête d’entreprises financières ou de groupes importants au sein de celles-ci, comme la BMO, la BDC, PSP, la Banque Laurentienne, la RBC, la CDPQ, etc. Il reste, par ailleurs, encore beaucoup de chemin à parcourir – ce n’est surtout pas le temps de baisser les bras !

Il nous faut, en fait, multiplier les efforts afin de promouvoir les femmes et de les faire rayonner dans le milieu du travail. Nous rêvons d’un monde où l’égalité des chances et financière fera partie de la réalité et que ce ne soit plus un enjeu… Plus que jamais, il faut s’unir !

C’est pourquoi nous choisissons l’audace de vouloir changer les réalités de nos femmes de demain, afin d’aller vers un monde encore plus égalitaire et inclusif. Une chose est sûre : nous aurons certainement besoin de votre aide.

Pour ce faire, nous unissons aujourd’hui notre voix afin qu’elle soit entendue haut et fort. Des initiatives se sont mises en place au cours des dernières années. Nous joignons notre voix à la leur afin qu’elle résonne encore plus fort ! D’abord, pour mettre en lumière l’importance d’agir maintenant si on veut que nos enfants évoluent dans un monde égalitaire. Ensuite, pour outiller les organisations, et les femmes en particulier, à ce qu’elles expriment leur plein potentiel et ainsi contribuer à l’égalité des chances financières des femmes. Joignez-vous à notre voix, femmes et hommes. Et ensemble, assurons-nous d’outiller les femmes à vivre pleinement leurs ambitions.

Concrètement, que pouvez-vous faire, dès aujourd’hui, pour outiller nos mères, nos sœurs, nos filles et nos élèves de demain ? Des idées :

Achetez vos produits/services de femmes entrepreneures.

Offrez à vos enfants les mêmes occasions (jeux, activités, études, etc.).

Au sein de votre organisation, donnez-vous un objectif à atteindre du nombre de leaders féminins.

Parlez de négociation salariale avec vos filles.

Assurez-vous d’avoir un nombre équivalent de femmes dans vos conseils d’administration.

Nommez des « sponsors » pour les femmes de votre organisation.

Séparez de façon équitable les tâches familiales (ménage, épicerie, cuisine, activités des enfants, s’occuper d’un parent, etc.) entre les membres de la famille, peu importe le genre.

