Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le leadership est un choix

Identifiez une vision idéale de vous-même dans cinq ans. Visualisez-la. Maintenant, comment envisagez-vous votre prochain rendez-vous important ? Allez-vous arriver essoufflé, un café à la main ? Voici un exercice tiré du nouveau livre de François Héon, spécialiste du leadership et de la psychologie organisationnelle. « Plus on définit ce que l’on veut, plus on commence à agir sur ce futur-là », explique-t-il en entrevue avec La Presse. « Le leadership, ce n’est pas de suivre une personne, précise-t-il. Ça, c’est le commandement. Le leadership, c’est de suivre une volonté commune. » Dans Le leadership est un choix, l’auteur fait une synthèse de tout ce qui s’est dit sur le leadership depuis 100 ans, inclut des anecdotes concrètes de son travail de consultant à l’international, des citations inspirantes et des exercices. « Le leadership n’est pas inné, assure-t-il. Les rois ont essayé de nous en convaincre. Ce sont des capacités qui se développent. Ce n’est pas hiérarchique non plus. Je l’ai vu dans les plus grandes organisations de notre province. Parfois, plus on monte, plus on se retrouve dans des rapports purement politiques. »

Enfin 21 %

La conciliation famille-travail (CFT) commence enfin à faire son chemin. Une avancée pour les gestionnaires et dirigeantes, notamment, qui peuvent songer à exclure ce frein qui les empêchait de vouloir progresser dans leur carrière. En 2022, un employeur sur cinq (21 %) offrait des mesures formelles de CFT contre 18 % en 2021 et 15 % en 2020, révèle un sondage de Concilivi, qui se spécialise dans l’accompagnement des entreprises en matière de conciliation famille-travail. En 2021, 24 % des employeurs disaient aussi qu’ils ne voyaient tout simplement pas la nécessité de mettre en œuvre des mesures formelles de CFT. Quelques-uns ont changé d’idée, puisque le nombre a baissé à 17 % en 2022. Évidemment, on est loin des attentes des employés. Toujours en 2022, une proportion de 82 % affirmait que la formalisation de ces mesures était importante pour eux. L’idée de l’étude vient du Réseau pour un Québec Famille, organisme à but non lucratif, en collaboration avec le Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP).

Didacte

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE DIDACTE La plateforme en ligne Didacte permet de créer avec facilité des formations et de les diffuser selon les besoins des employés et des employeurs, qu’ils soient tous ensemble dans une salle, à distance, en direct ou en différé.

Une des grandes tendances actuelles en ressources humaines est de bonifier les compétences des employés avec des formations adaptées et surtout personnalisées. Vous n’êtes pas contre la vertu, mais manquez de temps et de ressources pour organiser lesdites formations ? L’entreprise montréalaise GSoft, reconnue pour miser sur le bonheur au travail des employés, vient de faire l’acquisition de la plateforme en ligne Didacte, conçue par une équipe de Québec. Didacte permet de créer avec facilité des formations et de les diffuser selon les besoins des employés et des employeurs, qu’ils soient tous ensemble dans une salle, à distance, en direct ou en différé. C’est le genre d’outil conçu pour faciliter la vie des entrepreneurs de petites entreprises, des dirigeants d’organisme à but non lucratif et des organisations avec des modes de travail flexibles et hybrides, car la gestion des formations est automatisée. Il y a même un suivi de la participation, de l’évaluation des performances et une création de rapports.

L’empathie numérique

Comme entrepreneur, avez-vous songé à développer votre empathie numérique ?

Déjà, si vous comprenez les sentiments et les émotions d’autrui, vous êtes sur la bonne voie. Mais ce n’est pas assez, selon l’anthropologue numérique Brian Solis. Dans le magazine Forbes, il explique qu’au lieu de traiter les autres comme vous voudriez être traité, vous devez les traiter comme ils veulent être traités. Cela implique donc d’avoir une vue à 360 degrés de vos clients.

Grâce à des informations basées sur les données que vous récoltez sur votre client, sur ses préférences, ce qui le tient engagé, et améliorées par l’intelligence artificielle (IA), vous pouvez créer des expériences hyper personnalisées. Résultat ? Vous aurez des « relations plus épanouissantes et plus profondes » avec votre client et il sera « plus fidèle », soutient le spécialiste. Avec l’empathie numérique, vous découvrirez de nouvelles façons d’offrir aux clients ce qu’ils aimeront vraiment avant même qu’ils ne réalisent que c’est ce qu’ils voulaient, conclut-il.

71 %

C’est le pourcentage des 2900 employés qui se sont dits moins épuisés psychologiquement et physiquement après avoir travaillé quatre jours par semaine pendant six mois durant un vaste projet pilote au Royaume-Uni. De juin à décembre 2022, 61 entreprises ont instauré cet horaire sans baisser les salaires. De ce nombre, 56 PME garderont la semaine de quatre jours, car elle a eu des effets bénéfiques autant pour les employés que pour les employeurs. Au terme des six mois, 39 % des salariés affirment être moins stressés, 46 %, moins fatigués, 55 % travaillent mieux tandis que le nombre de jours d’absence pour maladie a diminué de 65 % et le nombre de départs, de 57 %. Selon l’étude réalisée par les universités de Cambridge, d’Oxford et Boston College, les PME ont réussi à préserver leur chiffre d’affaires et certaines l’ont même fait augmenter, malgré la baisse du nombre d’heures travaillées.

