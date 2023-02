Perte de 200 millions dans Celsius Network

Les cryptos, c’est terminé à la CDPQ

Il y a une certitude à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) depuis la débâcle de Celsius Network : les cryptomonnaies, c’est terminé. Le responsable de cet investissement de 200 millions qui s’est évaporé en moins d’un an ne travaille plus pour le bas de laine des Québécois.