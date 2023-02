Le marché de la construction résidentielle au Québec connaît son pire début d’année depuis quatre ans, constate l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

En janvier 2023, seulement 2045 habitations ont été mises en chantier au Québec, soit 45 % moins qu’il y un an. Le recul est encore plus prononcé pour les logements collectifs, avec 1830 mises en chantier, soit une diminution de 46 % sur un an.

Sur le plan géographique, toutes les régions urbanisées au Québec ont connu de forts reculs des mises en chantier en janvier 2023, à l’exception notable de la région de Trois-Rivières.

« La construction résidentielle enregistre une baisse abrupte pour un deuxième mois consécutif, alors que le résultat de janvier fait suite à un recul de 44 % en décembre. C’est le segment locatif qui écope le plus. Avec un taux d’inoccupation de seulement 1,7 % à l’échelle de la province, ce n’est rien pour aider à se sortir de la crise du logement », signale Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.