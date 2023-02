(Ottawa) Le nombre de dossiers d’insolvabilité déposés par des entreprises canadiennes en 2022 a augmenté de 37,2 % par rapport à l’année précédente, a indiqué le Bureau du surintendant des faillites.

La Presse Canadienne

Un total de 3402 dossiers d’insolvabilité d’entreprises ont été enregistrés l’année dernière, comparativement à 2480 en 2021.

Les faillites d’entreprises se sont dénombrées à 2621 pour l’année, contre 1942 un an plus tôt, tandis que les propositions déposées par les entreprises se sont élevées à 781, contre 538 en 2021.

L’organisme de réglementation fédéral a souligné que les secteurs qui ont enregistré la plus forte augmentation de dossiers d’insolvabilité étaient celui des services d’hébergement et de restauration et celui de la construction. Le secteur de l’extraction minière et de l’extraction de pétrole et de gaz et celui de la finance et des assurances sont ceux qui ont vu la plus forte baisse du nombre de dossiers d’insolvabilité.

Les dépôts de dossiers d’insolvabilité par les consommateurs en 2022 se sont chiffrés à 100 184, en hausse de 11,2 % par rapport aux 90 092 dossiers de 2021.

Les données sur les consommateurs comprenaient 24 586 faillites, contre 27 461 l’année précédente, tandis que les propositions sont passées à 75 598, par rapport à 62 631 en 2021.