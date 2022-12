« C’est chose tellement commune d’avoir des redoux pendant le jour de l’An, et on est prêts à y faire face », affirme Christian Dufour, directeur marketing pour Les Sommets.

Le redoux et la pluie prévus pour le jour de l’An ne font pas peur aux centres de ski et à l’Hôtel de Glace de Québec, qui se disent prêts à recevoir les clients beau temps, mauvais temps.

« Pour nous, ce n’est pas alarmant ce qui s’en vient. C’est certain qu’on aime mieux avoir de la neige que de la pluie, mais c’est assez fréquent d’avoir des redoux dans le temps des Fêtes, donc les stations de ski ont l’habitude de gérer ces situations-là », dit d’emblée Josée Cusson, directrice des communications et du marketing à l’Association des stations de ski du Québec.

Elle estime que certaines stations vont peut-être fermer leurs portes de façon préventive pour préserver leurs conditions de neige. « Mais pour le moment, il n’y a pas encore [de fermeture] d’annoncée », dit Mme Cusson, qui recommande aux skieurs de vérifier sur le site internet des centres de ski avant de s’y rendre.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Dans la majorité des cas, la bordée de neige reçue dans les derniers jours et la fabrication de neige devraient permettre aux centres de ski de « préserver leurs conditions ».

Dans la majorité des cas, la bordée de neige reçue dans les derniers jours et la fabrication de neige devraient permettre aux centres de ski de « préserver leurs conditions », malgré les températures plus chaudes, a-t-elle indiqué.

« La bonne nouvelle, c’est qu’[on] n’annonce pas de très grands froids au lendemain de la pluie, donc ça va aider la machinerie », ajoute Mme Cusson. Les dameuses seront ainsi en mesure de rendre les surfaces praticables rapidement.

Un moment propice

« C’est chose tellement commune d’avoir des redoux pendant le jour de l’An, et on est prêts à y faire face », affirme de son côté Christian Dufour, directeur marketing pour Les Sommets, qui regroupe les monts Saint-Sauveur, Gabriel, Olympia et Morin-Heights.

Il souligne que la pluie prévue dans les prochains jours arrive à un moment propice. « Le 31 et le 1er janvier, ce sont généralement des journées plus tranquilles dans les stations de ski, alors que les gens réveillonnent et passent du temps en famille », dit-il.

Lors des journées plus chaudes, Les Sommets concentreront leurs skieurs dans certaines sections de leur centre, dans le but de conserver des conditions optimales dans le reste du site. « La neige, moins on la touche, plus elle est facile à travailler aussitôt que le froid revient », dit M. Dufour, ajoutant que les conditions de glisse devraient revenir à la normale le 2 janvier.

À la station Mont-Tremblant, les conditions météorologiques des prochains jours rendront difficile l’augmentation du nombre de pistes skiables, qui est actuellement à 73 % de la totalité. « Malgré la météo, l’expérience de glisse demeure agréable puisque la poudreuse devient de la neige printanière », dit le responsable des relations publiques, Félix Burke.

Des murs qui résistent au redoux

L’Hôtel de Glace, situé au Village Vacances Valcartier, ouvrira ses portes pour la première fois de la saison le samedi 31 décembre à 10 heures. Pour l’ouverture, on prévoit des températures allant jusqu’à 5 °C et de la faible pluie.

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL L’Hôtel de Glace en construction, le 21 décembre dernier

Ce redoux n’inquiète pas Sandra Nadeau, vice-présidente ventes, marketing et communications au Village Vacances Valcartier. « On a des murs qui peuvent atteindre de 4 à 6 pieds d’épaisseur. [La pluie] va peut-être faire diminuer un petit peu l’épaisseur du mur, mais c’est amplement suffisant pour faire la saison au complet », dit-elle.

Dès samedi, les visiteurs seront invités à se rendre dans le grand hall, les bars et quatre suites thématiques. L’aménagement de l’Hôtel de Glace, comprenant 30 chambres, n’est toutefois pas final et sera terminé au plus tard le 16 janvier. L’hôtel restera ensuite ouvert jusqu’au 19 mars 2023.

D’autres centres de plein air devront toutefois fermer leurs portes pendant la fin de semaine, à cause du temps plus chaud. C’est le cas notamment du Domaine Enchanteur, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie, qui comprend 15 km de sentiers de patinage dans la forêt. « Si les gens patinent quand la glace est fondue, ça fait des craques et c’est plus difficile de refaire une belle glace », explique Catherine Marchand, coordonnatrice au service à la clientèle et à l’animation. Les sentiers devraient être à nouveau praticables le lundi 2 janvier.