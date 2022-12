Les soldes d’après Noël commencent désormais souvent avant les Fêtes, et le traditionnel Boxing Day dure de plus en plus souvent plus d’une journée ! Résultat : nous avons eu droit à un 26 décembre moins spectaculaire cette semaine, dans les commerces. Question de se rappeler ce qu’a déjà été l’évènement, voici quelques photos tirées de nos archives.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE C’était la cohue à l’ouverture de ce Future Shop de la Rive-Sud de Montréal, en 2004.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Même une tempête de neige n’a pas empêché pas les gens de faire la file dès 11 h pour obtenir les meilleurs rabais, aussi au Future Shop, cette fois au Marché Central de Montréal en 2006.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Il y avait du monde rue Sainte-Catherine, en ce 26 décembre 2007.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Carrefour Laval, 26 décembre 2015. Une foule compacte attendait l’ouverture du magasin Zara.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Des centres commerciaux pleins à craquer, le Québec en a vu beaucoup au fil des ans, le 26 décembre. Comme celui-ci, en décembre 2018.