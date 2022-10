(Québec) Le Front commun pour la ronde 2023 des négociations du secteur public demande une hausse salariale de 7 % sur 3 ans, à laquelle il ajoute l’inflation. Si les prévisions de la Banque du Canada sont justes, cette augmentation totaliserait donc de 23,1 %.

Charles Lecavalier La Presse

Les revendications salariales des organisations formant le Front commun ont été rendues publiques vendredi, et en plus de hausse de 7 % sur trois exigée pour rattraper les conditions de travail des salariés du secteur privé et de la fonction publique fédérale, par exemple, les syndiqués misent surtout sur un outil de protection contre l’inflation.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) demandent, de manière permanente, l’introduction « d’un mécanisme garantissant, au 1er avril de chaque année, l’indexation annuelle de chaque taux et de chaque échelle de traitement selon l’indice des prix à la consommation pour la période du 1er janvier au 31 décembre précédent ».

À noter que ce mécanisme défendu par les syndicats ne prévoit pas d’ajustement à la baisse en cas de déflation.

Rappelons que la Banque du Canada prévoyait, au 13 juillet dernier, une hausse de l’Indice des prix à la consommation (IPC) au pays qui devait s’établir à 7,2 % en 2022, puis à 4,6 % et à 2,3 % dans les deux années suivantes.

Pour le Front commun, cette demande permet de protéger le pouvoir d’achat des employés du secteur public.

À noter que lors de la première année, le front commun demande une hausse de salaire équivalente à l’IPC +2 %, ou une hausse de 100 $ par semaine, selon ce qui est le plus avantageux pour chaque employé. Une hausse de 100 $ par semaine, pour les plus petits salariés de l’État, équivaudrait à une augmentation salariale de 13 à 14 %.

En plus de ces demandes, le Front commun aimerait également que le gouvernement du Québec bonifie le régime de retraite de l’État, le RREGOP, pour permettre aux employés qui souhaitent travailler après 65 ans puissent continuer d’y contribuer.

Il souhaite également la mise sur pied de primes pour les travailleurs de certaines régions ou localités « aux prises avec des problèmes aigus d’attraction et de rétention », notamment l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie et l’Outaouais.

Les centrales syndicales ont repris en 2022 la stratégie d’un grand front commun, qui avait été abandonné en 2019. Le gouvernement Legault lui, souhaite toutefois poursuivre sa stratégie de négociation où il bonifie davantage le salaire de certains corps d’emplois plutôt que d’autres.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, l’a d’ailleurs mentionné la semaine dernière. « Le gouvernement devra rétablir de nouvelles priorités pour cette ronde de négociations là. On a réussi, dans la dernière ronde, à mettre des priorités de l’avant et à faire ce que j’appelle, moi, des négociations différenciées, c’est encore l’intention », avait-elle affirmé.