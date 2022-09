Le chef de la direction de l’entreprise de cryptomonnaies Celsius Network dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec pourrait perdre les 200 millions investis l’an dernier, Alex Mashinsky, vient de remettre sa démission.

Martin Vallières La Presse

Dans une lettre au conseil d’administration de Celsius Network, alors que l’entreprise tente d’éviter la faillite, M. Mashinsky affirme « regretter que mon rôle continu de chef de la direction soit devenu une distraction croissante, et je suis vraiment désolé des difficultés financières auxquelles les membres et clients de notre entreprise sont confrontés. »

Malgré sa démission du poste de chef de la direction, Alex Mashinsky demeurera membre du conseil d’administration de Celsius Network.

Dans sa lettre de démission, il justifie cette décision par sa volonté de continuer à « travailler sans relâche pour aider l’entreprise et ses conseillers à proposer un plan viable permettant d’offrir le meilleur résultat pour tous les créanciers et les titulaires de comptes (de cryptomonnaies), de la manière la plus juste et la plus efficace. »

Dans un reportage de suivi sur l’investissement troublé de la Caisse de dépôt dans Celsius Network, publié mardi dans La Presse, on apprend de l’avis d’intervenants du marché des cryptomonnaies que le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, est un « entrepreneur au passé nébuleux » et au « parcours moins reluisant » qu’il n’y paraissait jusqu’à récemment.