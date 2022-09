Fondateur de Patagonia

Yvon Chouinard, homme d’affaires malgré lui

(New York) Yvon Chouinard a bâti un empire avec sa marque de vêtements de plein air Patagonia mais ce féru d’escalade et de surf songe avant tout à la nature et n’a jamais souhaité faire des affaires comme tout le monde.