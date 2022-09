Face à la baisse des colis

Fedex engage des mesures d’économies et chute en Bourse

(New York) La société américaine Fedex a transporté moins de lettres et paquets que prévu cet été et a en conséquence retiré jeudi ses prévisions pour l’année et engagé des mesures d’économies, faisant plonger son titre en Bourse.