Même largement répandue, la divulgation de rapport de gestion des normes ESG (environnement, société, gouvernance) parmi les entreprises de l’indice phare de la Bourse canadienne demeure inférieure au niveau mesuré parmi celles de l’indice S&P 500, indique un rapport de la firme-conseil montréalaise Millani qui est divulgué mercredi.

« Notre recherche révèle que 80 % des entreprises de l’indice S&P/TSX publient maintenant un rapport ESG, ce qui est mieux que le taux de 71 % mesuré un an plus tôt, mais encore inférieur au 92 % parmi les entreprises de l’indice S&P 500 », lit-on dans le rapport de la firme Millani.

En parallèle, constate Millani, « bien que les rapports ESG soient de plus en plus nombreux, les investisseurs cherchent désormais plus qu’un rapport ».

« Les investisseurs expriment leur désir de comprendre plus profondément les impacts de ces sujets ESG : comment sont-ils gérés, quels sont les indicateurs de performance qui sont suivis et comment évoluent-ils ? Quelle est la capacité d’une entreprise à s’adapter aux risques et à atténuer les impacts négatifs futurs ? »

De plus, signale le rapport de Millani, « les entreprises qui se démarquent dans la valeur stratégique des enjeux en ESG incorporent des mesures de performance en ce sens dans la rémunération du conseil d’administration et de la direction ».

La divulgation ESG se répand

Selon le relevé de Millani, 80 % des entreprises de l’indice S&P/TSX ont produit en 2021 un rapport consacré à la divulgation des facteurs ESG, contre 71 % l’année précédente. Parmi celles de l’indice S&P/TSX 60 des grandes capitalisations, ce sont 92 % des entreprises qui publient un rapport ESG. En contrepartie, les deux tiers (65 %) des entreprises de capitalisation moindre dans l’indice S&P/TSX ont publié un rapport ESG. « C’est une excellente nouvelle si l’on considère que l’économie canadienne est largement composée de petites et moyennes entreprises », selon les analystes de Millani.

La divulgation ESG par secteur

Selon le relevé de Millani, sept des onze grands secteurs d’activité représentés dans l’indice S&P/TSX ont une proportion de 80 % ou plus de leurs entreprises qui produisent un rapport ESG. « Ceci représente une augmentation importante en comparaison avec notre étude de l’an dernier, où seuls les secteurs des ressources renouvelables et de la transformation des ressources atteignaient ce seuil », soulignent les analystes de Millani.

Priorité aux changements climatiques

Selon l’étude de Millani, une forte proportion (89 %) des investisseurs classent les changements climatiques comme une priorité parmi les enjeux de type ESG, à commencer par les émissions polluantes des entreprises. En parallèle, constate Millani, un peu plus de la moitié (environ 53 %) des entreprises de l’indice S&P/TSX ont inclus dans leur rapport ESG une section détaillée sur les changements climatiques en fonction de l’un ou l’autre des protocoles internationaux en vigueur : le « Task Force for Climate-related Financial Disclosures » (TCFD) et le Carbon Disclosure Project (CDP). « La divulgation d’informations d’impact sur le climat évolue au-delà de la mesure et de la fixation d’objectifs. Les entreprises doivent produire des données qui démontrent les progrès accomplis vers des objectifs plus précis afin de pleinement satisfaire les exigences des investisseurs », signalent les analystes de Millani.

Gestion des ressources humaines

Selon l’étude de Millani, les trois quarts (75 %) des investisseurs considèrent la bonne gestion des ressources humaines parmi les critères et objectifs de type ESG les plus importants pour les entreprises cotées en Bourse. Or, Millani constate que « 95 % des entreprises divulguent des informations sur la diversité des genres parmi leurs effectifs ». Aussi, près des trois quarts (72 %) des entreprises déclarent cibler au moins un des objectifs de diversité et d’inclusion (genre, race, religion, orientations sexuelle, âge, handicap) dans leur conseil d’administration. Mais ce pourcentage baisse à 37 % à la direction, et seulement 21 % pour l’ensemble de l’entreprise.

Eau, biodiversité

Selon le rapport de Millani, « compte tenu des sécheresses records et des crues dévastatrices observées dans le monde entier, la thématique de l’eau prend de l’ampleur parmi les rapports ESG des entreprises de l’indice S&P/TSX ». Ainsi, près des deux tiers (62 %) des entreprises ayant produit un rapport ESG en 2021 ont inclus une section spécifique portant sur l’eau, contre moins de la moitié (45 %) il y a trois ans. Par ailleurs, selon Millani, les investisseurs considèrent la protection de la biodiversité comme un sujet de plus en plus important en ce qui concerne la divulgation des entreprises en matière de critères et objectifs ESG. Or, le relevé de Millani montre que moins de la moitié (43 %) des entreprises de l’indice S&P/TSX qui produisent un rapport ESG ont inclus une section sur la biodiversité.