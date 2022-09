Énergies fossiles

Le soutien des gouvernements dans le monde a presque doublé en 2021

(Montréal) Le soutien financier des gouvernements aux combustibles fossiles dans 51 pays du monde a presque doublé pour atteindre 697,2 milliards US en 2021, contre 362,4 milliards US en 2020, selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui prévient que ces appuis nuisent aux efforts de lutte aux changements climatiques.