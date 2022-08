« Les six premiers mois de l’année ont été fort exigeants », a affirmé le président et chef de la direction de l’institution, Charles Émond, mercredi, en conférence de presse.

Les six premiers mois de l’année sont teintés de rouge pour la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui a livré un rendement négatif de 7,9 %. Mince consolation : la performance du bas de laine des Québécois est supérieure aux indices de références, où les reculs sont plus marqués.

Julien Arsenault La Presse

Au cours d’un semestre où il y a eu une « combinaison de facteurs jamais vue depuis plusieurs décennies », le gestionnaire de régimes de retraites et d’assurance publics et parapublics a vu son actif net fondre de 28,2 milliards, à 392 milliards au 30 juin dernier. En excluant des dépôts nets de 5,4 milliards, le recul se serait chiffré à 33,6 milliards.

« Les six premiers mois de l’année ont été fort exigeants, a affirmé le président et chef de la direction de l’institution, Charles Émond, mercredi, en conférence de presse. Une rare correction simultanée des marchés boursiers et obligataires, des craintes de ralentissement économique, de même que la guerre en Ukraine et ses nombreux effets collatéraux. »

L’indice de référence en ce qui a trait à la performance globale de la Caisse pendant le semestre était de -10,5 %. De plus, le résultat de la CDPQ pendant les six premiers mois de l’année ne tient pas compte de la reprise boursière qui s’observe sur les marchés depuis un peu plus d’un mois.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Charles Émond, président et chef de la direction de a Caisse de dépôt et placement du Québec

On doit travailler dans une série de conditions extrêmes depuis deux ans. Si on prenait la photo aujourd’hui (sur notre performance) le portrait serait différent. Nous aurions 15 milliards de plus dans nos actifs. Charles Émond, président et chef de la direction de l’institution

Dans le secteur des actions, qui regroupe les marchés boursiers et les placements privés, le rendement s’est établi à -10,6 %, alors que l’indice de référence était de -11,9 %. La dégringolade des marchés a entraîné un recul de 16 % du côté des marchés boursiers, tandis que la baisse a été moins prononcée du côté des placements privés (-2,4 %).

Les resserrements monétaires décrétés par les banques centrales dans l’espoir de ralentir l’inflation se sont reflétés dans le créneau du revenu fixe, où l’on retrouve les obligations. La performance a été négative de 13,1 %, par rapport à un indice de référence de -15,1 %. L’augmentation des taux d’intérêt fait fléchir le cours des obligations.

Les actifs réels – l’immobilier et les infrastructures – ont beaucoup mieux fait, avec une performance semestrielle de 7,9 %, supérieure à l’indice de référence de 2,4 %, un signe qu’ils « jouent bien leur rôle de diversification », selon la CDPQ.