Avec la pandémie, bien des gens se sont remis en question et veulent maintenant travailler moins pour profiter davantage de la vie. Comment savoir s’ils ont les moyens de leurs ambitions ?

Martine Letarte Collaboration spéciale

Nancy, dentiste, travaille quatre jours par semaine depuis 10 ans déjà parce qu’elle voulait avoir des fins de semaine de trois jours. Mais au départ, elle enfilait 12 heures de boulot par jour pour maintenir son salaire élevé. « J’arrivais au travail à 7 h 30 et je repartais à 20 h, alors quand j’arrivais chez moi, je mangeais et je me couchais, raconte-t-elle. Quand est-ce que je pouvais prendre soin de moi ? La semaine, je n’avais pas le temps de m’entraîner et les fins de semaine, je multipliais les activités avec les amis. »

Il y a quelques années, elle en a eu assez et elle a commencé à faire des journées de huit heures. Puis, la pandémie est arrivée et elle a été forcée d’arrêter de travailler pendant trois mois. « Ç’a été un choc d’avoir beaucoup de temps pour faire autre chose que travailler ! »

Puis, peu de temps après, elle a été en convalescence pendant deux mois. Elle a pris goût à avoir du temps pour elle.

Si bien que cet été, elle prend cinq semaines de vacances au lieu de trois. A-t-elle calculé si elle pouvait se permettre de réduire ses heures de travail à ce point ? Non.

« Je fais confiance à la vie, affirme-t-elle. J’ai un bon salaire et je me suis aussi négocié un meilleur pourcentage avec le propriétaire de la clinique. J’ai quand même traversé un divorce qui m’a coûté cher, mais je m’ajusterai. Je ferai moins d’extravagances au besoin, par exemple en restaurants et en vêtements. »

Déterminer ses priorités

La première question à se poser avant de décider de réduire son nombre d’heures travaillées est : « Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ? », indique André Lacasse, planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez Services financiers Lacasse.

« Si c’est d’avoir plus de temps pour soi, de voyager, de découvrir d’autres cultures, on pourra plus facilement réduire d’autres dépenses, par exemple de restaurants et de vins dispendieux, de vêtements ou de voiture », affirme-t-il.

Faire son budget et son bilan financier

Il est important ensuite de regarder ses différents pôles de dépenses pour voir s’ils sont cohérents avec ses priorités. Savez-vous ce que vous dépensez par année en abonnements aux services de diffusion en continu, comme Netflix et Disney+ ? Combien vous coûtent chaque mois vos repas commandés sur des plateformes de livraison ? Avez-vous calculé les frais annuels liés à votre voiture par rapport à ce que vous coûterait un mélange d’autopartage, de transports en commun et de transport actifs ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE André Lacasse

Souvent, les gens ne savent pas vraiment où va leur argent. Il faut regarder ce que ses habitudes coûtent et si elles viennent vraiment répondre à des besoins importants pour soi. André Lacasse, planificateur financier

« Lorsqu’on met des chiffres pour chaque pôle de dépenses, c’est plus frappant et on peut plus facilement supprimer le superflu. »

Il est important aussi de faire son bilan financier pour évaluer ses avoirs et ses dettes. « Les dettes ne sont pas toutes équivalentes, indique le planificateur financier. Par exemple, il n’y a normalement pas d’urgence à rembourser un prêt hypothécaire avec un taux d’intérêt bas et qui est, au bout du compte, un investissement. Par contre, on a vraiment avantage à se dépêcher à rembourser le solde d’une carte de crédit à 19,9 % d’intérêt. »

Le calculateur de l’Office de la protection du consommateur montre que rembourser un solde de 10 000 $ sur une carte de crédit à 19,9 % d’intérêt en versant le paiement minimum chaque mois sans ajouter aucun achat prendrait 19 ans et 3 mois. Les frais de crédit totaux s’élèveraient à 8851,81 $.

Pour réaliser son budget et son bilan financier, on peut télécharger les fichiers Excel sur le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Évaluer ses besoins d’épargne pour la retraite

Il faut se pencher attentivement sur le montant de l’épargne incluse dans son budget et ceux des avoirs investis dans différents comptes dans son bilan financier, d’après André Lacasse.

« Plusieurs se trouvent dans l’un des deux extrêmes : ceux qui n’épargnent pas assez et ceux qui épargnent beaucoup par rapport à ce dont ils ont besoin, explique-t-il. Combien devez-vous épargner par mois pour atteindre vos objectifs ? Pour le savoir, il faut demander à son planificateur financier de faire une projection à la retraite. »

On ajustera ensuite son poste budgétaire d’épargne en conséquence.

Évaluer son nouveau revenu

Vient ensuite le temps de regarder son revenu. On peut tenter de se négocier une augmentation, comme l’a fait Nancy. Ou accepter une offre d’un employeur plus généreux.

Mais il peut être tout de même inquiétant, lorsque l’on regarde le nombre de dollars l’heure que l’on gagne, d’envisager d’en réduire plusieurs par année.

Cependant, une fois qu’on a payé l’impôt, surtout lorsque son taux d’imposition est élevé, la différence réelle n’est pas si grande. André Lacasse

Le planificateur financier conseille d’utiliser l’outil de calcul du revenu disponible du ministère des Finances du Québec. Par exemple, pour une personne vivant seule qui gagne 110 000 $, son revenu disponible en 2022 serait de 72 462 $. Si elle réduisait son revenu à 100 000 $, son revenu disponible descendrait à 67 493 $, soit une différence de 4969 $.

« Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de travailler moins, surtout pour ceux qui ont de petits salaires, mais plusieurs le peuvent, affirme André Lacasse. Et ce n’est pas que la grosseur du salaire qui fait la différence, mais la capacité à contrôler ses dépenses. »