Les voyageurs n’ont pas fini de pâtir du chaos dans les aéroports. Pendant que certains patientent des heures à Montréal-Trudeau, d’autres apprendront bientôt que leur vol sera déplacé ou même annulé.

Julien Arsenault La Presse

Affirmant être confronté à des volumes pendant les pointes du matin et du soir qui dépassent les niveaux d’avant la pandémie, Aéroport de Montréal (ADM) procédera à du délestage pour obtenir un peu de répit.

« On va abandonner, momentanément, certaines destinations, affirme le président-directeur général de l’organisme sans but lucratif, Philippe Rainville, mercredi, en entrevue avec La Presse. On y travaille avec les compagnies aériennes. On devrait être en mesure de faire des annonces au cours des prochains jours, sinon au cours des prochaines semaines. »

Les principaux transporteurs à l’aéroport international Montréal-Trudeau sont Air Canada, Air Transat et Air France.

ADM n’a pas échappé aux turbulences qui secouent les aéroports internationaux ailleurs au pays, aux États-Unis ainsi qu’en Europe.

Faute de personnel, les voyageurs attendent parfois des heures avant l’embarquement, ce qui met leur patience à l’épreuve. À Montréal, les passagers ont également éprouvé des difficultés à franchir les douanes au retour.

« Les personnes qui sont pénalisées dans tout cela, ce sont les passagers, reconnaît M. Rainville. Les gens qui ont réservé des vacances sur des destinations ou qui s’attendaient à partir à une certaine heure vont se faire déplacer sur d’autres vols déjà pleins. Ça va provoquer des annulations de vacances. Ce n’est pas évident. »

Celui-ci affirme que ce sont les transporteurs aériens qui décideront des modifications à apporter. Selon M. Rainville, la situation devrait s’améliorer à compter de la fin juillet.