L’ancien ministre des Finances Carlos Leitão trouve « très troublant » qu’un vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec ait fait l’objet d’une perquisition dans une affaire de délit d’initiés. Il estime aussi que l’investisseur institutionnel devrait publier intégralement le rapport interne sur les manquements éthiques dans sa filiale Otéra Capital, réalisé en 2019.

Hugo Joncas La Presse

Les révélations sur les problèmes d’éthique à la Caisse se sont accumulées cette semaine, et son ancien responsable au sein du gouvernement libéral de Philippe Couillard croit qu’elle a tout intérêt à montrer patte blanche.

Lundi, La Presse révélait que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a perquisitionné à la Caisse à deux reprises en 2020. Ses enquêteurs se sont notamment rendus dans le bureau de Justin Méthot, alors vice-président aux Placements privés, responsable des investissements dans les grandes entreprises, soupçonné de délit d’initiés.

Mardi et mercredi, Le Journal de Montréal révélait que la filiale Otéra Capital avait accordé 26 prêts qui mettaient l’un de ses hauts dirigeants en situation de conflit d’intérêts.

Les financements incluent un prêt de 20,5 millions au propriétaire d’un centre commercial de Terrebonne, une entreprise dont le premier vice-président et chef des investissements chez Otéra, Paul Chin, était actionnaire.

Une enquête confidentielle

Après une série de révélations du Journal de Montréal sur les manquements éthiques chez Otéra à l’hiver 2019, la Caisse avait commandé une enquête interne au cabinet d’avocats Osler. Après avoir épluché 1,5 million de documents, l’investisseur institutionnel avait décidé de ne pas publier le rapport d’enquête.

La Caisse avait plutôt diffusé un sommaire du document, qui ne disait rien des conflits d’intérêts de Paul Chin. Selon Le Journal de Montréal, elle venait pourtant de le sommer de vendre ses parts dans des entreprises immobilières clientes d’Otéra.

L’opposition demande des comptes

Ces nouvelles révélations ont fait bondir Carlos Leitão, responsable de la Caisse à titre de ministre des Finances de 2014 à 2018.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Carlos Leitão, ex-ministre des Finances et porte-parole libéral en matière de finances publiques et d’intégrité des marchés publics

« Ça m’étonne beaucoup », dit-il au sujet de la perquisition dans le bureau de l’ex-vice-président Justin Méthot en janvier 2020.

« On parle de possibilités de délit d’initiés, dit-il. C’est très troublant pour une organisation avec la crédibilité et la réputation de la Caisse de dépôt et placement. Mais on va laisser l’AMF faire son travail. »

Carlos Leitão croit que c’est un argument supplémentaire pour permettre à la vérificatrice générale du Québec de scruter les pratiques de la Caisse plus en profondeur.

Le 16 mars, la vérificatrice Guylaine Leclerc a réclamé plus de pouvoirs de Québec pour réaliser des audits de performance chez l’investisseur institutionnel. Elle venait de déposer un rapport expliquant comment la Caisse devait améliorer notamment ses contrôles pour détecter la fraude et les conflits d’intérêts.

« Ça lui permettrait de faire une analyse publique de ses activités », dit-il. Il souligne toutefois que Québec devrait trouver une façon d’éviter les dédoublements avec les auditeurs externes qui font déjà rapport sur les activités de la Caisse.

Carlos Leitão croit aussi que le bas de laine des Québécois devrait publier le rapport d’enquête complet de 2019 sur les manquements éthiques chez Otéra. « Je dirais que c’est même dans l’intérêt de la Caisse, pour montrer patte blanche », dit-il.

Les autres partis de l’opposition partagent ces constats.

« Si la Caisse n’a rien à cacher, qu’elle publie le rapport ! dit Sylvain Gaudreault du Parti québécois, vice-président de la Commission de l’administration publique. Si elle ne veut pas le faire, est-ce que c’est parce qu’il y a des choses là-dedans qu’elle ne voudrait pas voir rendues publiques ? »

Le chef des relations médias à la Caisse, Maxime Chagnon, répond que la publication du rapport contreviendrait à ses « obligations de protection des renseignements personnels ».

Le sommaire du rapport d’enquête qu’elle a publié en 2019 ne nommait aucune des quatre personnes qui avaient dû quitter la Caisse après les vérifications internes, dont le PDG d’Otéra Alfonso Graceffa.

Chez Québec solidaire, la porte-parole en matière d’économie Ruba Ghazal souhaite que l’investisseur public rende des comptes aux députés. « J’ai demandé que la Caisse vienne en commission parlementaire pour s’expliquer sur ce qu’elle fait pour que ces manquements-là cessent. »

Le ministre des Finances Eric Girard refuse d’accorder des pouvoirs accrus à la vérificatrice pour scruter les pratiques de la Caisse, sans expliquer pourquoi.

« L’éthique et la conformité sont des éléments non négociables, écrit son attachée de presse, Fanny Beaudry-Campeau, dans un courriel à La Presse. C’est à la Caisse de rassurer les Québécois. »