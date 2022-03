Rien ne prédestinait Brigitte Jalbert à devenir un jour PDG d’entreprise. C’est en cherchant sa voie professionnelle qu’elle se retrouve, en 1986, à travailler au sein de l’entreprise de distribution de produits d’emballage commercial que son père avait fondée 15 ans plus tôt. Ce boulot temporaire s’est vite transformé en passion au point où, en 2011, elle a succédé à son père à titre de nouvelle PDG d’Emballages Carrousel en se donnant le mandat de poursuivre la culture de bienveillance que son père avait instaurée.

Jean-Philippe Décarie La Presse

« J’avais 23 ans, je rêvais de devenir photographe, je voulais être indépendante, mais pour payer mon loyer et terminer mes études j’avais besoin de sous et j’ai décidé de travailler durant un an chez Emballages Carrousel. J’ai produit un premier catalogue illustré de nos produits et j’ai pris goût à l’entreprise, relate la PDG.

Brigitte Jalbert estime que son parcours est à ce point atypique qu’elle a décidé de raconter son histoire dans un livre qu’elle a intitulé La PDG qui ne pensait jamais le devenir.

« Je souhaite démontrer qu’on peut réaliser ses ambitions quand on y croit et qu’il ne faut pas se laisser freiner par la peur ou le manque de confiance », explique l’entrepreneure qui avoue du même coup que la transition d’une génération à l’autre ne s’est pas faite sans heurts, étape qu’elle explique en détail dans son livre.

Emballages Carrousel est née à Longueuil en 1971 lorsque Denis Jalbert décide de créer dans son garage sa propre entreprise de distribution de produits d’emballage pour le secteur de l’alimentation : papier brun pour la viande, sacs bruns pour l’épicerie, étiqueteuses… qu’il distribue dans les boucheries et magasins d’alimentation de la région.

Rapidement, l’entrepreneur loue un nouvel entrepôt, puis un autre plus grand encore avant de s’installer à Boucherville, où Emballages Carrousel a toujours son entrepôt principal et son usine de fabrication de sacs à pain, sur le bord de l’autoroute 20.

Une croissance soutenue

Lorsque Brigitte Jalbert rejoint l’entreprise familiale en 1986, Emballages Carrousel emploie 25 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 8 millions.

« Après un an, j’ai décidé de continuer tout en faisant un certificat en gestion d’entreprise. J’ai fait tous les emplois : service à la clientèle, achats, approvisionnement, marketing, ressources humaines.

« Puis je suis entrée au comité de direction. En 1997, mon père s’est départi de 80 % de ses actions auprès de moi et de trois autres associés, dont mon cousin. Ensemble, on faisait une belle équipe, la dynamique était bonne.

« Mon père a vraiment instauré une culture de bienveillance dans l’entreprise et c’est ce que j’ai voulu poursuivre. Mais il a commencé à avoir de plus en plus de difficulté à accepter le changement, à modifier des habitudes acquises. On ne change pas quelque chose qui fonctionne depuis 30 ans, disait-il », expose l’entrepreneure.

Lorsqu’elle succède à son père Denis pour devenir présidente de l’entreprise en 2011, le groupe enregistre alors des revenus annuels de 98 millions et dispose d’un nouvel entrepôt à Québec pour desservir l’Est et vient d’acquérir une entreprise de distribution à Drummondville.

« La transition n’a pas été facile. À 75 ans, mon père s’accrochait. Il n’a jamais voulu vendre l’entreprise alors qu’il a eu plusieurs offres. Mais il voulait rester président et il avait l’impression qu’on ne voulait plus de lui alors qu’on souhaitait qu’il reste en place comme mentor. Il a finalement accepté de laisser son poste, mais il ne l’a jamais digéré », déplore Brigitte Jalbert.

La première décision de la nouvelle PDG a été de préparer une équipe capable de prendre sa relève à elle et d’embaucher une nouvelle cheffe de la direction financière.

« On a aussi fait appel à des consultants. On a tout revu la logistique de notre entrepôt de Boucherville. Mon père n’avait jamais voulu que des gens de l’extérieur viennent dans ses affaires. »

En 2018, Emballages Carrousel a ouvert un nouvel entrepôt à Boisbriand pour mieux répondre à sa clientèle des Laurentides et du Nord. L’entreprise emploie aujourd’hui 430 personnes.

« Le résultat est qu’en 10 ans, notre chiffre d’affaires est passé de 98 à 204 millions. Pas mal pour une femme qui ne pensait jamais devenir présidente », constate en souriant Brigitte Jalbert.

Le plus important distributeur indépendant au Canada

Aujourd’hui, Emballages Carrousel est le plus important distributeur indépendant de produits d’emballage au Canada et fait concurrence aux multinationales GFS et Bunzl, cette dernière entreprise qui a d’ailleurs vainement tenté de l’acquérir il y a quelques années.

« On a plus de 10 000 produits différents en entrepôt. On est restés très proches des manufacturiers pour lesquels on distribue les produits, dont le groupe Cascades. Au fil des ans, on a élargi les gammes de produits que l’on distribue.

« On vient d’acquérir un distributeur d’équipements de buanderie, de lavage à sec et de lave-vaisselle. Le secteur de l’alimentation représente aujourd’hui 50 % de nos revenus alors que les produits industriels représentent l’autre 50 %. C’est pourquoi on utilise davantage la dénomination Carrousel plutôt qu’Emballages Carrousel », explique Brigitte Jalbert.

Depuis 15 ans, l’entreprise investit beaucoup d’énergie pour distribuer davantage de produits écoresponsables et chercher à influencer ses clients-fournisseurs à faire de même.

« On a lancé il y a bientôt quatre ans l’initiative Engagement 500 Plus pour ajouter chaque année 500 produits écoresponsables [à nos stocks]. Plus de 60 % de nos produits ont une telle désignation aujourd’hui », précise la présidente.

Brigitte Jalbert a bien préparé la suite des choses. Elle a nommé l’an dernier son bras droit Michel Bourassa, le deuxième actionnaire d’Emballages Carrousel, comme nouveau PDG du Groupe, lors du 50e anniversaire de l’entreprise.

« Michel est dans la jeune quarantaine, il est là pour 15-20 ans. Ensuite, j’ai ma fille Emmanuelle qui s’est jointe à nous il y a deux ans et qui progresse dans l’entreprise et j’ai deux neveux qui poussent aussi. L’entreprise va continuer sa progression », promet la présidente.