Intelligence artificielle

Le Québec se classe 7e au monde

La recherche et les interventions gouvernementales ont propulsé le Québec au 7e rang mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). La province dépasse ainsi Israël et la France et suit de près la Corée du Sud et l’Allemagne, selon la plus récente étude réalisée par la firme britannique Tortoise Media et dévoilée ce mercredi.