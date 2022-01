Écrasement de deux Boeing 737 MAX

La recherche effrénée de profits montrée du doigt dans un documentaire

Le 29 octobre 2018 et le 10 mars 2019, deux Boeing 737 MAX des compagnies Lion Air et Ethiopian Airlines s’écrasent, faisant 346 morts. Dans Downfall : The Case Against Boeing, documentaire consacré à cette affaire et présenté à Sundance, l’achat de McDonnell Douglas par Boeing et la recherche immodérée de profits sont mis en cause.