La FAA s’inquiète des éventuels problèmes d’interférence entre les appareils mesurant l’altitude dans les avions et les nouvelles bandes de fréquence pour le réseau 5G

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les compagnies aériennes américaines ont prévenu mercredi que les restrictions récemment adoptées par l’agence américaine de l’aviation (FAA) face au déploiement de la 5G pourraient coûter jusqu’à 1,59 milliard de dollars par an aux passagers et ont appelé les autorités à trouver rapidement une solution.

Agence France-Presse

C’est « notre principale inquiétude à court terme », a affirmé le patron de Southwest Airlines, Gary Kelly, lors d’une audition sur les compagnies aériennes au Sénat.

« Il s’agit potentiellement du problème le plus important et le plus dommageable auquel nous faisons face actuellement », a abondé son homologue chez United Airlines, Scott Kirby.

La FAA s’inquiète des éventuels problèmes d’interférence entre les appareils mesurant l’altitude dans les avions et les nouvelles bandes de fréquence pour le réseau 5G que les opérateurs téléphoniques Verizon et AT & T doivent déployer le 5 janvier.

Elle a en conséquence émis la semaine dernière de nouvelles directives limitant l’utilisation de ces appareils dans certaines situations.

Dans un rapport mercredi, la fédération représentant les compagnies aériennes aux États-Unis estime que ces nouvelles règles, si elles avaient été mises en œuvre avant la pandémie en 2019, auraient affecté environ 345 000 vols de passagers, 32 millions de passagers et 5400 vols de marchandises, en provoquant retards, diversions ou annulations.

Ce temps perdu aurait représenté environ 1,59 milliard de dollars par an pour les passagers, affirme cette fédération, Airlines for America.

Pour le directeur des opérations de Delta, John Laughter, « les inquiétudes pour la sécurité sur des avions sont réelles ».

« Mais il existe des solutions. Nous l’avons vu dans d’autres pays au moment du déploiement de la 5G », a-t-il assuré au cours de l’audition au Congrès.

Au nom des compagnies, la fédération appelle l’agence chargée de superviser le déploiement de la 5G, la FCC, et la FAA « à travailler ensemble sur une solution pratique qui permette le déploiement de la technologie 5G tout en donnant la priorité à la sécurité et en évitant toute perturbation du système aéronautique », a indiqué un porte-parole.

Verizon et AT & T ont proposé fin novembre de commencer à déployer la 5G comme prévu début janvier mais aussi de prendre jusqu’en juillet 2022 des mesures de précaution en plus de celles déjà prévues par la loi, le temps que la FAA procède à des analyses.

Les opérateurs devaient initialement commencer à utiliser le 5 décembre les bandes de fréquence 3,7-3,8 GHz, qui leur ont été attribuées en février à l’issue d’un appel d’offre de plusieurs dizaines de milliards de dollars.