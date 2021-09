Économie

Le marché de l’aviation sera complètement remis d’ici 2024, selon Boeing

(New York) Après un trou d’air lié à la pandémie, le marché de l’aviation devrait se remettre complètement sur pied d’ici 2024 et être même à long terme un peu plus important qu’anticipé précédemment, affirme mardi Boeing.