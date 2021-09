Affaires

Immobilier

Le promoteur Giuseppe Borsellino est décédé

Le promoteur Giuseppe Borsellino, l’un des plus importants propriétaires immobiliers à Montréal et l’un des membres les plus connus de la communauté italienne, beau-frère de l’homme d’affaires Lino Saputo, a succombé à un problème cardiaque, a appris La Presse.