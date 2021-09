Giuseppe Borsellino, beau-frère de Lino Saputo et fondateur du Groupe Petra, l’un des plus importants propriétaires immobiliers à Montréal.

Le promoteur Giuseppe Borsellino, l’un des plus importants propriétaires immobiliers à Montréal et l’un des membres les plus connus de la communauté italienne, beau-frère de l’homme d’affaires Lino Saputo, a succombé à un problème cardiaque, a appris La Presse.

Hugo Joncas La Presse

« Il a eu une crise de cœur hier soir, dit l’homme d’affaires Vincent Chiara, du Groupe MACH, partenaire de la famille Borsellino-Saputo dans plusieurs investissements immobiliers. C’est vraiment inattendu, il était en forme. Il a joué au golf encore il y a quelques jours. »

Fondateur et président du conseil d’administration du Groupe Petra, Giuseppe Borsellino a fait sa marque dans la construction et le marché immobilier de Montréal à partir des années 1970. Marié à Elina Saputo, la sœur de Lino Saputo, il est l’associé de longue date de cette famille qui contrôle le producteur de fromages du même nom.

Petra n’a pas voulu faire de commentaires sur sa mort pour l’instant. Une employée contactée au bureau du PDG Patrice Bourbonnais a simplement dit que les proches de Giuseppe Borsellino « se recueillaient entre eux ».

Ensemble, le Groupe Petra, la famille Saputo et le Groupe MACH détiennent notamment plusieurs gratte-ciel emblématiques du centre-ville, comme le 1000, de la Gauchetière, la Tour de la Bourse, la Tour CIBC et la moitié de l’édifice de la Sun Life.

Vincent Chiara a voulu saluer « un pilier de la communauté italienne, qui a fait beaucoup pour les hôpitaux, un philanthrope québécois ».

« Tous les gens qui l’ont côtoyé vont dire que c’était un homme généreux et que pensait aux autres », dit-il.

L’homme d’affaires signale que son partenaire multipliait les dons aux bonnes causes qui touchent la communauté italienne, comme l’hôpital Santa Cabrini et les centres communautaires italiens.

— Plus de détails suivront.