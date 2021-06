Affaires

Voyages annulés à cause de la COVID-19

Les voyageurs bientôt indemnisés

Des milliers de personnes pourront enfin être dédommagées par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) plus d’un an après avoir vu leur voyage annulé à cause de la COVID-19. Le ministre de la Justice et responsable de l’Office de la protection du consommateur, Simon Jolin-Barrette, et la présidente de l’Office de la protection du consommateur, Marie-Claude Champoux, en ont fait l’annonce mardi.